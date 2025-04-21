Bakan Yumaklı: Kesin hasar tespiti için ağaçların güneşi görmesi gerekiyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Giresun’daki EKK toplantısı ardından diğer EKK üyeleriyle birlikte gazetecilerin sorularını cevaplandıran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dondan etkilenen 34 il bulunduğunu, 16 meyve çeşidinin etkilendiğini kaydetti. Yumaklı etkilenen ürünleri; kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma, ayva, liman, badem, fındık, ceviz, nektarin, şeftali, portakal, mandalina, erik ve fıstık olarak sıraladı.

Bunların bazılarının yüzde 10, bazılarının yüzde 60 etkilendiğini söyleyen Yumaklı, şu anda kesin tespitin teknik olarak yapılamadığını vurgularken, “Güneşi görmesi lazım ağacın, orada ne reaksiyon veriyor bunun da görülmesi gerekir” dedi.

Sigortalı ürünlerin parasının hemen ödeneceğini kaydeden Yumaklı, ÇKS’ye kayıtlı olup da sigortası bulunmayanların ise şu ana kadarki harcamalarının hasar oranında karşılanacağını anlattı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) bölgesindeki fındık üretimindeki azalmanın alfatoksin ile alakası olmadığını söyleyen İbrahim Yumaklı, bölgedeki coğrafi şartların verimliliği düşürdüğünü aktardı.

Yumaklı Türkiye genelindeki fındık üretim ve ihracatına ilişkin şu bilgileri verdi: “2020 yılında 734 bin 726 hektar alanda 665 bin ton fındık üretilmiş, bunun 283 bin tonu ihraç edilmiş ve 1.9 milyar dolar gelir elde edilmiş. 2024 yılında 750 bin hektar alanda 717 bin ton fındık üretimi gerçekleşmiş, 324 bin tonunu ihraç edilmiş, 2.6 milyar dolarlık da bundan bir gelir var”