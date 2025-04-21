  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı: Kesin hasar tespiti için ağaçların güneşi görmesi gerekiyor
Takip Et

Bakan Yumaklı: Kesin hasar tespiti için ağaçların güneşi görmesi gerekiyor

Don felaketi ile ilgili hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha bu aşamada çiftçiler dışındaki bir çok kesimin her şeyin bittiğine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı: Kesin hasar tespiti için ağaçların güneşi görmesi gerekiyor
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Giresun’daki EKK toplantısı ardından diğer EKK üyeleriyle birlikte gazetecilerin sorularını cevaplandıran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dondan etkilenen 34 il bulunduğunu, 16 meyve çeşidinin etkilendiğini kaydetti. Yumaklı etkilenen ürünleri; kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma, ayva, liman, badem, fındık, ceviz, nektarin, şeftali, portakal, mandalina, erik ve fıstık olarak sıraladı.

Bunların bazılarının yüzde 10, bazılarının yüzde 60 etkilendiğini söyleyen Yumaklı, şu anda kesin tespitin teknik olarak yapılamadığını vurgularken, “Güneşi görmesi lazım ağacın, orada ne reaksiyon veriyor bunun da görülmesi gerekir” dedi.

Sigortalı ürünlerin parasının hemen ödeneceğini kaydeden Yumaklı, ÇKS’ye kayıtlı olup da sigortası bulunmayanların ise şu ana kadarki harcamalarının hasar oranında karşılanacağını anlattı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) bölgesindeki fındık üretimindeki azalmanın alfatoksin ile alakası olmadığını söyleyen İbrahim Yumaklı, bölgedeki coğrafi şartların verimliliği düşürdüğünü aktardı.

Yumaklı Türkiye genelindeki fındık üretim ve ihracatına ilişkin şu bilgileri verdi: “2020 yılında 734 bin 726 hektar alanda 665 bin ton fındık üretilmiş, bunun 283 bin tonu ihraç edilmiş ve 1.9 milyar dolar gelir elde edilmiş. 2024 yılında 750 bin hektar alanda 717 bin ton fındık üretimi gerçekleşmiş, 324 bin tonunu ihraç edilmiş, 2.6 milyar dolarlık da bundan bir gelir var”

Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci | Işıkhan: Rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktırKamu işçileri için toplu sözleşme süreci | Işıkhan: Rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktırEkonomi
İhtiyaç kredisi faizleri yükseliyor mu? 100 bin, 125 bin ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?İhtiyaç kredisi faizleri yükseliyor mu? 100 bin, 125 bin ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?Ekonomi
Taslak hazırlandı: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor, kreş desteği geliyorTaslak hazırlandı: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor, kreş desteği geliyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Cevdet Yılmaz: İç pazarımız güçlü, Trump kaynaklı belirsizliğin etkileri sınırlı olacak
İç pazarımız güçlü, Trump kaynaklı belirsizliğin etkileri sınırlı olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Petrol ve doğalgaz aramada yeni bir aşamaya geçiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Petrol ve doğalgaz aramada yeni bir aşamaya geçiyoruz
Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci | Işıkhan: Rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır
Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci | Işıkhan: Rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır
Ticaret Bakanı Bolat, don felaketi fırsatçılarını uyardı: Elimizde ihracat ve ithalat yetkimiz var
Bakan Bolat, don felaketi fırsatçılarını uyardı: İhracat ve ithalat yetkimiz var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluşacak