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Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci | Işıkhan: Rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak tarafların getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacağını, bu alanda çok hassas bir sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Haber Merkezi
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Kamu işçileri için toplu sözleşme süreci | Işıkhan: Rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır
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Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Giresun’daki EKK toplantısının ardından soruları cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerek toplu sözleşme gerekse çerçeve protokol aşamasının çok hassas şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu bildirdi. İşçi sendikalarıyla kamu işveren sendikasının süreci yürüttüğünü belirten Işıkhan, 16 Nisan’da yapılan toplantının ardından diğer toplantının 24 Nisan’da gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Artış oranına yönelik şu anda bir şey söylemek için çok erken olduğunun altını çizen Vedat Işıkhan, “Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz.. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var” dedi.

Bakan Işıkhan, Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün her bir maddeyi ince ince değerlendirdiğini aktardı.

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