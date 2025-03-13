Bakan Yumaklı, Ukrayna’dan süt ürünleri kısıtlamasının kaldırılmasını istedi

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile Kiev’de görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Ukrayna’ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Yumaklı, AB’ye süt ve süt ürünleri ihraç eden Türkiye’nin onaylı ülke statüsünde olduğunun altını çizdi.

Yumaklı buna karşılık AB’ye et ihraç eden Türkiye’ye Ukrayna’nın ticaret kısıtlaması koyduğunu bildirdi ve bunun kaldırılması yönünde adım atılmasını istedi. Ukraynalı Bakan Koval da bu konuyla ilgili bir heyet görevlendireceğini söyledi.

Sürecin başından bu yana adil ve kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini ifade eden İbrahim Yumaklı, “Savaş zamanında ihtiyaç sahibi ülkeler için tahıl koridoru sürecini beraber yürüttük. Bu koridordan yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Olağanüstü zamanda bunu yapan ülkelerin barış ortamında ilişkilerini çok daha üst seviyeye taşıyacağından hiç şüphem yok.” dedi.

“Sulama altyapısının inşası için ekip yönlendirmek isterim”

Görüşmede Yumaklı, ayrıca Ukrayna’nın savaş nedeniyle su ve sulama alt yapısının zarar gördüğüne dikkati çekerken, Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerini Ukrayna’ya aktarabileceklerini söyledi. Bakan Yumaklı sulama altyapısının yeniden inşası konusunda teknik çalışma yapmaları için bir ekip yönlendirmek istediğini bildirdi.

Yumaklı, hem uygun maliyet hem de lojistik yakınlık değerlendirildiğinde Türkiye’nin Ukrayna için iyi bir alternatif olabileceğini, şartların oluşması halinde bu ülkeye tarım makineleri ihracatının da yapılabileceğinin altını çizdi.

“Hedef 10 miyar dolar ticaret hacmi”

Ukrayna Tarım Bakanı Koval ise Kiev’deki görüşmenin kısa süre önce Türkiye’ye yaptıkları ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasıyla ilgili devlet başkanlarının hedef koyduğunu anımsatan Koval, “Bizim ilk görevimiz, karşılıklı ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkartmak. Bunun bir parçası olarak tarım sektöründe üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.