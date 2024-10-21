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Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde yapay zeka desteği 3 milyar liralık vergi kaybını önledi

Gümrüklerde yapay zekayla risk analizi yapan Ticaret Bakanlığı, 9 ayda gümrüklere gelen ithal eşyada yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledi.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı: Gümrüklerde yapay zeka desteği 3 milyar liralık vergi kaybını önledi
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Ticaret Bakanlığı, risk analizinde yapay zeka uygulamasıyla gümrük kontrollerinde etkinliğin artırıldığını ve bu kapsamda yılın 9 ayında yaklaşık 3 milyar liralık gelir kaybının önlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin uluslararası ticarette rekabetçiliğini artırmak, dış ticaret işlemlerinin en hızlı ve en kolay yapıldığı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla tüm gümrük işlemlerinin risk analizi süzgecinden geçirildiği aktarıldı.

Risk analizi çalışmaları sayesinde, yasa dışı ticaretin gümrüklerde tespit edilerek engellendiğine, yasal ticaretin de hızlı şekilde hedefine ulaşmasının sağlandığına işaret edilen açıklamada, son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak risk analizi çalışmalarının yeni bir boyuta taşındığı belirtildi.

Yasal ticaret akışı hızlandı

Açıklamada, Veri Madenciliği Projesi'yle gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli verinin, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemelerle analiz edilerek daha riskli alanlara yoğunlaşıldığı ve kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurların gerçek zamanlı tespit edildiği bildirilerek, böylece yasal ticaretin akışının daha da hızlandırıldığı aktarıldı.

Doğru bilgiye ve hedefe ulaşmak için hem diğer kamu kurumları hem de anlaşma olan ülkelerin gümrüklerinden elde edilen bilgi ve verilerin risk analizi çalışmalarında değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürüttüğümüz risk analizi çalışmaları neticesinde gümrük kontrollerinde etkinliği artırdık, yılın 9 ayında gümrüklere gelen ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledik. Yasa dışı ticareti ve gümrüklerde vergi kaçakçılığını engellemek, yasal ticareti kolaylaştırmak için yürüttüğümüz ileri veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarımız gelişerek devam etmektir."

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