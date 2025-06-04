  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Denizli'de 1 ton 50 kilogramlık Tosun 310 bin TL’ye satıldı
Takip Et

Denizli'de 1 ton 50 kilogramlık Tosun 310 bin TL’ye satıldı

Denizli Kurban Pazarı'nda 1 ton 50 kilo ile pazarın en büyüğü olan tosun 310 bin TL’ye alıcısını buldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'de 1 ton 50 kilogramlık Tosun 310 bin TL’ye satıldı
Takip Et

Denizli’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, hem üreticinin hem de alıcıların yüzü gülüyor. Denizli Kurban Pazarı'nda en büyüğü olan 1 ton 50 kilogram gelen tosun alıcısını buldu. Kurban pazarının gözdesi haline gelen Tosun vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çocuğu gibi baktığını ifade eden besici Bilal Eren, "Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyordu ama tosunum alıcısı çıktı bizde hayırlısıyla verdik" dedi.

"1 ton 50 kilo ile pazarın en büyüğü konumunda"

Besici Bilal Eren yaptığı açıklamada, "Hayvanımız 1 ton 50 kilo ile bu pazaryerinin en büyüğü konumunda. Bu sene ise hayvanımızı 310 bin TL’ye sattık. Çocuğumuz gibi bakıyorduk. Elimizden geldiğince güzel besledik, iyi baktık bu sene artık bizden gidiyor. Hayırlısı olsun" dedi.

A101’e 5 Haziran’da Şişme Deniz Yatağı ve Çocuk Havuzu geliyor! (A101 5 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)A101’e 5 Haziran’da Şişme Deniz Yatağı ve Çocuk Havuzu geliyor! (A101 5 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)Aktüel

 

 

Ekonomi
Katılım Emeklilik'in pazar payı yüzde 10’u aştı
Katılım Emeklilik'in pazar payı yüzde 10’u aştı
Rekabet Kurumu'ndan tarla tohumu sektörüne inceleme: 7 şirkete soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu'ndan tarla tohumu sektörüne inceleme: 7 şirkete soruşturma açıldı
Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon Euro kazanç hedefleniyor!
Depozito iade sistemiyle yılda 520 milyon Euro kazanç hedefleniyor!
Hazine kefaletiyle 931 milyar lira kredi kullandırıldı
Hazine kefaletiyle 931 milyar lira kredi kullandırıldı
BDDK'dan Halk Katılım Bankası'nın kurulmasına izin
BDDK'dan Halk Katılım Bankası'nın kurulmasına izin
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı