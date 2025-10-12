Bakanlık ev kiralarına stopaj alınacağı iddialarını yalanladı

  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, kira stopajına ilişkin herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın 12 Ekim 2025 tarihli duyurusunda, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, “Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” notuyla tamamlandı.

Haberde ne iddia ediliyordu?

Kamuoyuna yansıyan haberde ise Meclis'e sunulacak yeni kanun teklifi ile evini kiraya veren ev sahiplerine yüzde 20 stopaj zorunluluğu getirileceği öne sürüldü.

Haberde halihazırda sadece işyeri kiralarında uygulanan stopajın konut kiralarına da getirilmesiyle, ev sahiplerinin yıllık kira gelirinin 47 bin lirayı aşan kısmı için yüzde 20 vergi ödemek zorunda kalacağı öne sürülmüştü.

