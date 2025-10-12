  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık satışını yasakladı: Bir pelüş anahtarlık piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Bakanlık satışını yasakladı: Bir pelüş anahtarlık piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir pelüş anahtarlığın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık satışını yasakladı: Bir pelüş anahtarlık piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir pelüş anahtarlığın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık satışını yasakladı: Bir pelüş anahtarlık piyasadan toplatılıyor - Resim : 1

Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kar yağışı geliyor! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kar yağışı geliyor! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem
AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan depremAFAD duyurdu: Muğla'da korkutan depremGündem
Damacana su lüks oldu! Zam oranı kirayı solladıDamacana su lüks oldu! Zam oranı kirayı solladıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Sultansuyu Tarım İşletmesi, 153 bin 740 kilogram yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı
Sultansuyu Tarım İşletmesi, 153 bin 740 kilogram yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı
Bakanlık harekete geçti: Aidatlara keyfî zam yapılamayacak
Bakanlık harekete geçti: Aidatlara keyfî zam yapılamayacak
Damacana su lüks oldu! Zam oranı kirayı solladı
Damacana su lüks oldu! Zam oranı kirayı solladı
Cevdet Yılmaz, YDK Toplantısı'nda konuştu: 2025 sonunda kişi başına gelir 17 bin doları aşacak
'2025 sonunda kişi başına gelir 17 bin doları aşacak'
Çin'de borsa denetim kurumunun eski yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturması
Çin'de borsa denetim kurumunun eski yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturması
Altın için yükseliş trendi bitti mi? Direnç seviyeleri aşıldı, sırada ne var?
Direnç seviyeleri aşıldı, sırada ne var?