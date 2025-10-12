AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2025-10-12
Saat:06:40:58 TSİ
Enlem:37.09194 N
Boylam:28.58472 E
Derinlik:12.04 km
