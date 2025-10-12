  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

