  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Ekim 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.639,69 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.256,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.518,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.770,80 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.873,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.208,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.018,90dolar

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kar yağışı geliyor! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kar yağışı geliyor! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem
AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan depremAFAD duyurdu: Muğla'da korkutan depremGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans
Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Altın piyasasında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın piyasasında son durum: 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları rekordan geriledi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları rekordan geriledi: İşte 9 Ekim güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Barclays: Altın rallisi küresel güvensizliğin sessiz bir uyarısı

Altın Haberleri

Barclays: Altın rallisi küresel güvensizliğin sessiz bir uyarısı
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar

Yatırım Haberleri

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım