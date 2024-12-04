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Bakanlık taslağı hazırladı: Şekere taban ve tavan fiyat geliyor

Türkiye’de şeker fiyatları konusunda fırsatçılık yapılması ve bu sebeple kamuoyunda yaşanan tartışmalara son verilmesi için hem fiyatların belirlenmesine hem de şeker pancarı ekimine yeni kurallar getiriliyor.

Haber Merkezi
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Bakanlık taslağı hazırladı: Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
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Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenecek. Ancak, bakanlık şeker fabrikalarının ham madde, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak şeker için taban ve tavan satış fiyatı belirleyebilecek.

Belirlenen taban ve tavan fiyatının dışında şeker satışı yapan şirketler hakkında, taban ve tavan fiyatının dışında satılan şeker miktarı ile tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar bakanlıkça idari para cezası verilecek. 

İdari para cezası verilecek

Taslağa göre ayrıca, sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilemeyecek. Buna aykırı hareket edenlerin takip ve kontrolü yapılacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketler, şeker pancarını bakanlıkça belirlenen ekim alanlarından üreticilerle sözleşme yaparak temin edecek. Bakanlık, şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar olan bütün süreci denetleyecek.

Sadece sözleşmeye dayalı ekim yapılması ile kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlayacağı belirtildi. Sözleşme yapılmadan şeker pancarı eken gerçek ve tüzel kişilere, kamu fabrikaları tarafından belirlenen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden A kotası şeker pancarı baz alım fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar bakanlıkça idari para cezası verilecek.

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