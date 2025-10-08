Bakır, güçlü dolar ve kar satışlarının baskısıyla değer kaybetti

Küresel bakır üretiminin yüzde 3’ünü etkileyen Grasberg madenindeki duruşun yanı sıra Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kamoa-Kakula ve Şili’deki El Teniente madenlerindeki aksaklıklar, bakır fiyatlarını daha önce yukarı yönlü desteklemişti.

Ancak, doların güçlenmesi ve piyasadaki kar realizasyonları ile birlikte bakırın ton fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 10.708 dolara geriledi. Şili’nin ağustos ayında bakır üretiminde yıllık bazda yüzde 9,9’luk bir düşüş yaşanırken, eylül ayındaki ihracatının da bir önceki yıla göre yüzde 2,03 azaldığı belirtildi.

Investing'in haberine göre diğer metallerin performansına bakıldığında, alüminyum 2.740 dolarda sabit kalırken, nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.450 dolara, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.007,5 dolara, çinko yüzde 0,3 düşüşle 3.035 dolara ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 36.445 dolara geriledi. Çin piyasalarının Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı olması, metal piyasalarındaki işlem hacmini sınırladı.