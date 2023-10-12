Bambi Yatak, 700. mağazasını Bodrum’da açtı

EKONOMİ - BODRUM

Bambi Yatak, mağazalaşma yatırımlarına hız kesmeden devam ederken bir başarıya daha imza attı. 2022 yılında ciro bazında yüzde 120, adet bazında yüzde 20 artışa ulaşan şirket, 700. mağazasını reklam yüzü Hülya Avşar’ın katılımıyla Bodrum’da açtı. 110 bin metrekare alana çıkaracağı fabrikası ile üretimini artırarak 2023 yılında yüzde 100 büyüme hedefleyen; böylelikle yeni ürün ve mağaza yatırımlarına odaklanan şirket, mağaza yatırımlarını sürdürecek. Bambi Yatak, yurtdışında ise 35 ülkede 300 mağazaya ulaşmayı amaçlıyor.

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, “Ciro bazında yüzde 120, adet bazında yüzde 20 artışa ulaştığımız 2022’nin ardından Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutladığımız bu yıl bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizim için Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarını sürdürüp ülkemizin en yenilikçi yataklarını üretmek kadar onları Türkiye’nin her noktasına ulaşan geniş bir mağaza ağıyla müşterilerimize en kolay şekilde ulaştırmak büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kurulduğumuz yıldan bu yana her daim mağazalaşmaya önem veren, mağaza deneyimini önemseyen bir marka olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Yılda 330 bin yatak üretiyoruz”

E-ticaret faaliyetlerinin günümüzde hızla yükseldiğini fakat fiziki mağazaların da müşteri deneyimine değer verme konusunda Bambi Yatak’ın en önem verdiği noktalar arasında yer aldığını belirten Çetmen, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin 81 ilinde ve yurtdışında faaliyette olan mağazalarımız aynı zamanda önemli bir istihdam noktası. Bambi Yatak olarak halihazırda 330 bin adet olan yıllık yurt içi satışımızın 50 binini ihraç ediyor, üretim ve ihracatta kendi sektörümüzde ilk 3’te yer alıyoruz. Mevcut mağaza yatırımlarımız, sektörümüze de hareket getirerek rekabete olumlu yansıyor ve bu alanda faaliyet gösteren tüm firmaların daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını mümkün kılıyor. 700. mağazamızın heyecanını yaşarken ilerleyen süreçte yeni mağazalarımızı açmaya devam ederek Bambi kalitesini ülkemizin her noktasıyla buluşturmaya devam edeceğiz.”