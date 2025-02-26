Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem! ATM’den para çekmede doğrulama zorunlu olacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan değişiklikler kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler hayata geçirilecek.

Sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak

Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat aboneliğinde daha sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek. Ayrıca Türk vatandaşlarına en fazla üç, yabancılara ise sadece bir mobil hat hakkı tanınacak.

Dolandırıcılıkların önüne geçilecek

Özellikle ATM’lerde yüz tanıma teknolojisinin zorunlu hale getirilmesiyle sahte kart kullanımı ve hesap dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Banka ve elektronik ödeme kuruluşları ise artık çipli kimlik doğrulaması olmadan hesap açamayacak.

Bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler geliyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerine yönelik güvenlik önlemleri artırılıyor. Yeni düzenlemelerle, özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını önlemeye yönelik adımlar atılacak.

Bu kapsamda:

- Suça karışan banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak.

- Banka ve ödeme kuruluşları, hesap açmadan önce çipli kimlik doğrulaması yapacak.

- ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek.

- Telefon aboneliklerine sıkı denetimler getirilecek.

Suça karışan banka hesapları askıya alınacak

Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında, suçla ilişkilendirilen banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak.

- Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca, şüpheli hesaplara el koyma işlemi hızlandırılacak.

- El konulan tutarların, suçtan zarar gören mağdura iadesi sağlanacak.

Çipli kimlik doğrulama zorunlu oluyor

Yeni düzenlemeye göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması yapmadan işlem gerçekleştiremeyecek.

Bu adımla sahte kimlik kullanımı önlenerek, dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

ATM’lerde yüz tanıma dönemi

ATM’lerde güvenliği artırmak için yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilecek.

- ATM güvenlik kamerası tarafından yüzü tespit edilemeyen kişiler, işlem yapamayacak.

- ATM güvenlik kayıtları en az 2 yıl saklanacak.

Bu uygulama ile kart kopyalama ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mobil hatlara sıkı denetim: En fazla 3 hat açılabilecek

Yeni düzenleme ile telefon abonelikleri sıkı kurallara bağlanacak.

- Türk vatandaşları en fazla 3, yabancılar ise sadece bir mobil hat sahibi olabilecek.

- Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatları anında kapatılacak.

- Mevcut abonelik kayıtları güncellenecek, belirlenen süre içinde güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Operatörlere 10 günlük süre

Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemeler tarafından istenen bilgi ve belgeler, telekomünikasyon şirketleri tarafından en geç 10 gün içinde iletilmek zorunda olacak.

Bu süre içinde bilgi ve belgeleri teslim etmeyen operatörlere, idari para cezası uygulanacak.