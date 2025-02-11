Bankalar ihtiyaç kredisinde faiz indirimlerini fiyatladı

ŞEBNEM TURHAN

Bankacılık sektörü Merkez Bankasının beklenen faiz indirimlerini ihtiyaç kredisi fiyatlamalarına da yansıttı. Bankaların internet sitelerinde yer alan verilere göre ihtiyaç kredisi faiz oranları 12, 24 ve 36 ay vadelerde farklılaşıyor. Bankalarda en uygun maliyetli ihtiyaç kredisi şu an 36 ay vadede olurken 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde yüzde 5’in üzerine çıkan oranlar yer alıyor. Özellikle özel bankalarda vade ayrımı ortaya çıkarken kamu bankalarında ise kredi miktarına göre faiz oranlarında değişim yaşanıyor. 36 ay vadede ihtiyaç kredi faiz oranı yüzde 3,73’e kadar gerilemiş durumda.

Tüketici kredi büyümesi yüzde 43,43

İhtiyaç kredi faizleri sıkı para politikasının etkisiyle oldukça yüksek oranlara yükseldi. İhtiyaç kredisinde ayrıca Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne uyguladığı aylık yüzde 1,5 büyüme sınırı da bulunuyor. Hem yüksek faiz hem de sınırlamalar hem tüketicinin hem de bankaların ihtiyaç kredisine yönelik iştahını oldukça azalttı. Ancak aralık ayında Merkez Bankası’nın da dikkat çektiği üzere ihtiyaç kredisi ve kredi kartları büyümesinde bir hızlanma yaşandı yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın verdiği bilgiye göre ocakta ılımlı seyrine geri döndü. Karahan, tüketici kredi büyümesinin ılımlı bir patikada kalmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredileri 13 haftalık yıllıklandırılmış olarak sektördü aralık sonunda yüzde 46,2 büyüme gösterirken yeni yılla birlikte büyüme oranı 24 Ocak haftasında yüzde 40,77’ye kadar indi. Sektörde 31 Ocak sonu itibariyle ise tüketici kredi büyümesi 13 haftalık yıllıklandırılmış yüzde 43,43’e gelerek yönünü yeniden yukarı çevirdi. Özel bankalarda aynı hafta büyüme yüzde 37,91’e yükseldi, kamu bankalarında ise yüzde 56,72’ye çıktı. Aralık ayındaki büyüme oranlarının altında kalsa da yeniden yükseliş olması dikkat çekti.

En uygun faiz oranı 36 ay vadede

Bazı bankalar yeni dönemde ihtiyaç kredisi kampanyalarını devreye alsa da asıl olarak sektörde vadeye göre faiz oranlarındaki farklılık daha dikkat çekici. Bankaların internet sitelerinde yayımladıkları faiz oranlarına göre özel bankalar başta olmak üzere 12 ay vadeli ihtiyaç kredisine daha yüksek faiz 36 ay vadeye daha düşük faiz oranı veriliyor. Yanı Kredi Bankası 12 ay vadeli 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisine internet sitesine göre yüzde 5,59 faiz oranı uyguluyor. Aynı miktardaki kredi 24 ay vadeli alındığında faiz oranı yüzde 5,19’a, 36 ay vadeli alındığında ise yüzde 3,99’a kadar iniyor. Garanti Bankası’nda da durum benzer. 12 ay vadeli 50 bin liraya kadar krediye yüzde 4,46 faiz oranı varken, vade 24 aya çıktığında faiz yüzde 4,05’e, 36 ay vadede ise yüzde 3,84’e iniyor. Akbank’ta da 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faizi 12 ay vadede yüzde 4,03, vade 24 ayın üzerine çıktığında ise yüzde 3,73 olarak yer alıyor. İş Bankası internet sitesindeki bilgilere göre 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisine her vadede yüzde 4,05, TEB yüzde 3,65, Denizbank yüzde 3,79, Ziraat Bankası yüzde 3,75, Vakıfbank yüzde 4,99, Halkbank yüzde 5 faiz uyguluyor. Ziraat Bankası’nda 50 bin liranın üzerine çıkıldığında vade fark etmeksizin faiz oranı yüzde 4,25’e yükseliyor.

■ İhtiyaç kredi bakiyesi 1.5 trilyon liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre 31 Ocak ile biten hafta itibariyle ihtiyaç kredi bakiyesi 1 trilyon 467 milyar 937 milyon liraya yükseldi. Kamu banaklarında ihtiyaç kredisi bakiyesi 349 milyar 837 milyon lira olurken, yabancı mevduat bankalarında 472 milyar 42 milyon lira, yerli özel mevduat bankalarında ise 621 milyar 790 milyon liraya çıktı. Geçen yılın aynı haftasında ihtiyaç kredi bakiyesi bankacılık sektöründe henüz 1 trilyon lirayı aşmamış 996 milyar 95 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. BDDK haftalık verilerine göre aynı hafta konut kredi bakiyesi de artış gösterse de taşıt kredi bakiyesi azaldı. Konut kredisi 523 milyar 484 milyon liraya yükseldi, taşıt kredisi ise 71 milyar 217 milyon liraya indi.