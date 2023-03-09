Bankaların döviz pozisyonu limiti yükseltildi
Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Döviz limiti aralık ayında yüzde 20'den yüzde 5'e çekilmişti.
Bankalarda net döviz pozisyonunun yasal özkaynaklardaki payına ilişkin üst sınır 5 puan artırıldı. Sınır yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. BDDK, 11 Aralık'ta söz konusu sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.
BDDK açıklamasına göre, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.