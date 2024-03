Başkent'te marketlerde bir günde 3 ton 816 kg et satıldı

Takip Et

Uygun fiyatlı et satışı uygulaması ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin zorlu ekonomik koşullarda vatandaşları desteklemeye yönelik sürdürdüğü uygulamada sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı kırmızı et çeşitleri, Başkent Marketlerde Ramazan ayı sonuna kadar satılacak.

3 TON 816 KİLOGRAM ET SATIŞI YAPILDI

Yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et ürünleri, Ankara’daki kesimhanelerde kesimi sağlanarak antemortem ve postmortem muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketlerde uygun fiyata satışa sunuluyor.

Marketlerde; uygulamanın başladığı ilk gün olan 11 Mart'ta (dün) toplam 1 ton beyaz et ve 2 ton 816 kilogram da kırmızı et olmak üzere toplam 3 ton 816 kilogram satışı yapıldı. Uygun fiyatlı et satışı; GİMAT Başkent Market, Batıkent Başkent Market, ASKİ Başkent Market & Kafe, ABB Başkent Market, Şafaktepe Başkent Market, Kızılay Başkent Market ve Etimesgut Başkent Marketler olmak üzere toplamda 7 noktada, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında devam ediyor.