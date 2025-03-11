Bayram ikramiyesinde emeklinin kaybı 19 bin 586 TL!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ilk başladığı 2018 yılından bu yana enflasyon oranında artması halinde ne kadar olacağını hesapladı.

Aydemir, 2018 yılında 1.000’er TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilmeye başlanan emekli ikramiyesinin her yıl enflasyon oranında artırılması halinde bu yıl 9.392 TL olması gerektiğini belirtti.

Aydemir’in paylaşımında emekli bayram ikramiyelerindeki artış şu şekilde görüldü:

“İkramiye TÜİK enflasyonuna göre bile artsaydı bu yıl 9.392 TL olmalıydı. Düşük açıklanan enflasyon oranına göre yapılacak düzeltmenin bile yarısından az açıklandı ikramiye. İkramiye mi dedim ben?”

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Emekli bayram ikramiyesi nasıl eridi?” başlıklı çalışmasında, 2018 yılından bu yana asgari ücrete karşı oranın korunması halinde emekli bayram ikramiyesinin 13 bin 793 TL olması gerektiğini hesapladı.

DİSK’in hesaplaması şu şekilde oldu:

“Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi AKP grubu tarafından Meclise sunuldu.

İkramiye sadece 1000 TL (yüzde 33) arttı. Oysa emekli bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerekiyordu. Çünkü emekli bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine karşılık geliyordu. Bu oranın korunması için ikramiyenin 13 bin 793 TL olması lazım. İkramiye 2025'te 4 bin TL olunca asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi. Emeklinin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL oldu.”

Emekli ikramiyesi ne kadar?

2018 yılında 1.000 TL olarak yıllık toplamda 2.000 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri, 3 yıl aynı miktarda ödenen ikramiyelere 2021 yılında yüzde 10 zam yapılmıştı. 2022 yılında da 1.100’er TL olarak ödenen ikramiyeler, 2023’te 2.000, 2024’te de 3.000 TL olmuştu. 2025 yılında bayram ikramiyelerinin 4.000 TL olması için Meclis’e teklif sunuldu. Böylelikle emekliler toplamda 8.000 TL ikramiye almış olacaklar.