Bayramda baklavanın tadı kaçtı! Asgari ücretli 5 yılda 7 kilo baklava kaybetti

Bayramlarda ziyaretlerde mutlaka tatlı ikramı yapılır. Bayram tatlılarının da başında baklava gelir. Enflasyondaki yükseliş en köklü bayram geleneği olan baklavayı da eritti.

2020 yılında fıstıklı bir baklavanın kilosu 119,5 TL olurken, yüzde 1.394 oranında artışla 2025 yılında 1.785 TL’ye çıkıyor (Fiyat ve ürün farklılığı olmaması için tek bir markanın fıstıklı baklava fiyatları karşılaştırıldı.)

2021 yılında yüzde 53, 2022’de de yüzde 50 oranında yükselen baklavanın fiyatı; 2023’te yüzde 104, 2024’te de yüzde 92 oranında artıyor. 2025 yılına geldiğimizde ise baklavanın güncel kilogram fiyatı 1.785 ile yüzde 66 oranında yükseliş gösteriyor.

Asgari ücretli kaç kilo baklava alabiliyor?

2020 yılında 2.324,71 TL olan asgari ücretli bayram için 19 kilo baklava alabilirken, 2025 gelindiğinde 22 bin 104 TL olan maaşıyla 12 kilo baklava alınabiliyor.

Evde yapılan baklavada maliyet

Evde baklava yapmak zahmetli. Ayrıca hem maharet hem de tecrübe gerektiriyor. Malzemelerde de undan başka nişasta, yağ, şeker, ceviz gibi ürünler gerekiyor.

Cevizli ev baklavası için ceviz fiyatına bakıldığında, yüzde 384 oranında artarken, 85 TL’den 413 TL’ye çıkıyor.