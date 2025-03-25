BCCT Başkanı Chris Gaunt: Uluslararası yatırımcılar için Türkiye uzun vadeli pazar

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, uluslararası ve İngiliz yatırımcıların Türkiye'yi uzun vadeli yatırım yapacakları öncelikli pazar olarak gördüklerini belirterek, Türkiye ekonomisinin dirençli kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Gaunt, BCCT tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye: Bölgesel Büyüme Platformu" toplantısının ardından, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı algısı ve Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

"İş dünyasının direnci ve TCMB'nin sorunları nasıl aştığı önemli"

Düzenlenen toplantıyla özellikle Türkiye ve İngiltere arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Gaunt, "Yatırımcılar, Türkiye'nin tarihsel ve geleceğe dönük potansiyelinin olduğunu kabul ediyor. Türkiye'nin temel göstergeleri değişmiyor, demografik yapı güçlü. Buradaki katılımcıların da dile getirdiği gibi iş dünyasının direnci ve Merkez Bankasının geçmişteki çeşitli sorunları nasıl aştığı ve toparlandığı gibi faktörler hala geçerli." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisine hala büyük bir güven var"

Gaunt, iş dünyasının sık sık Türkiye ekonomisini "dirençli" olarak tanımladığını ve Türk iş dünyasının karakterindeki girişimcilik ruhuna işaret ettiğini dile getirdi.

Türk iş dünyasının yeni pazarlara girme ve fırsatlar yaratma konusunda riskten kaçınma oranının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Gaunt, şöyle devam etti:

"Bunlar, Türkiye için güçlü temellerin bir parçası olan ve devam edecek olan tüm avantajlar. Türkiye'yi, kısa vadeli bir yatırım destinasyonu olarak değil, uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak görüyoruz. Yatırımcılar her zaman uzun vadeye bakar. Bu yüzden 2-3 yıllık değil, 10-15 yıllık olarak düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin gücü ve son 20 yıldaki büyümesi göz önüne alındığında hala büyük bir güven var."

"Ekonomi ve yatırım direncini yerli yatırımcılar yönlendiriyor"

Gaunt, iş dünyasının Türkiye'yi Avrupa ve Yakın Doğu arasında bir köprü olmasından dolayı stratejik bir ülke olarak gördüğünü dile getirdi.

Dolayısıyla bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Türkiye'yi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten Gaunt, "Türkiye ekonomisinin büyümesini ve yatırımın direncini yönlendiren faktörlerin başında Türkiye'deki yerli yatırımcılar geliyor. Bu güçlü olduğu sürece ki bunun zayıfladığına ilişkin bir işaret yok, bu durum devam edecektir" dedi.

Gaunt, Avrupa ülkeleri ve İngiltere dahil birçok ekonominin istikrarsızlıkla mücadele ettiği bir dönem yaşandığını dile getirdi.

"Türkiye'nin hala çok yüksek olan büyüme potansiyelinin farkındalar"

"(Ekonomilerde biraz daha istikrar sağlandığında) Türkiye, Avrupa Birliği ve İngiltere'den doğrudan yatırım almak için hala iyi bir noktada olacak" diyen Gaunt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Finans, teknoloji ve diğer sektörlerde İngiliz şirketlerine baktığımızda, Türkiye'yi uzun vadeli bir yatırım pazarı olarak değerlendiriyorlar ve Türkiye'nin hala çok yüksek olan büyüme potansiyelinin farkındalar. Türkiye ekonomisi için anahtar kelime, direnç. Bazı rüzgarlar gelir ve gider. Bu tür rüzgarlardan daha güçlü şekilde çıkıyoruz. Birçok İngiliz yatırımcısı ve şirketi de bunu gördü ve bu yüzden hala Türkiye'yi öncelikli pazar olarak görüyorlar."

"Türkiye-İngiltere ilişkileri yeni STA ile güçlenecek"

Gaunt, Türkiye ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşmasının (STA) müzakere edildiğini anımsatarak, bu anlaşmayla tarım, eğitim, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere yeni sektörlerin ikili ticarete katkı sağlayacağını dile getirdi.

STA ile İngiliz yatırımcılar için açılacak yeni fırsatların Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen diğer uluslararası yatırımcılara da çok güçlü bir mesaj göndereceğini belirten Gaunt, "Müzakere edilen bu STA, Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili ilişkileri güçlendirecek." dedi.

Gaunt, Türkiye'nin savunma sektöründeki büyümeye işaret ederek, Avrupa ve İngiltere'nin savunma harcamalarını artırmayı planladığı dönemde Türkiye'nin bu sektörde avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.