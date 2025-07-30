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BDDK, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Haber Merkezi
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BDDK, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi
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BDDK tarafından, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 30 Ocak 2025'te verilmişti.

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