Bedelli sermaye artışından ne kadar gelecek? Fenerbahçe gelen parayı nerede kullanacak?

Fenerbahçe Futbol A.Ş., 98 milyon 980 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 151 milyon 20 bin TL (%152,57 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere, 250 milyon TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 151 milyon 20 bin TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2024 tarihli toplantısında onaylandı.

Fenerbahçe gelen parayı nerede kullanacak?

Böylece eğer bedelli sermaye artırımına tüm hissedarlar katılırsa Fenerbahçe, ihraç maliyetleri düşüldüğünde net 903 milyon 461 bin 852 TL'lik net tutarda yeni bir fon elde etmiş olacak. Fenerbahçe, elde edilecek olan bu fonun nerede kullanılacağını da açıkladı.

Cnbc-e'de yer alan habere göre elde edilecek 903 milyon TL'nin yüzde 70-75'i yani 632 milyon TL ila 678 milyon TL arasındaki bölümü Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank konsorsiyumu ile imzalanmış olan finansal yeninden yapılandırma sözleşmesi kapsamındaki finansal borçların azaltılmasında kullanılacak.

Kalan yüzde 30-25 yani arasındaki 272 milyon TL ila 226 milyon TL'lik bölümü ise futbolcu ailesinin hakediş bedellerinin ödenmesinde değerlendirilecek.

Fenerbahçe, bu ödemeler gerçekleşene kadar da elde edilen fonu, değerini korumak amacıyla nemalandırabilecek.