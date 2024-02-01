Benzine zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı (1 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Motorinin satış fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzine geldi.

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.

Bugün motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,32 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,23 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,60 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,98 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,40 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 40,18 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,59 TL