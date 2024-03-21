BES’te kısmi ödemeye geçiş süreci 6 ay ertelendi

ANKARA (EKONOMİ)-Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara 3 yıl içinde sistemde kalma şartıyla kısmi ödeme yapılmasını öngören düzenlemenin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi.

26 Eylül 2023’te yayınlanan yönetmelik ile en az 5 yıl geçmiş bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcılara birikmiş tutarın yüzde 50’sine kadar olan kısmı çekme hakkı getirilmişti. Katılımcılar; evlilik veya konut alımı, eğitim, doğal afet gibi gerekçelerle birikimlerinden çekim yapabilecekler.

Yönetmelik yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yani 26 Mart 2023’te yürürlüğe girecekti. Katılımcılar evlilik ve konut alımında devlet katkısının yüzde 20’sini doğal afet ve eğitim gerekçesiyle de yüzde 25’ini alabilecekler.

Sistemde 3 yıl kalma şartını yerine getirmeyen katılımcılara ödenen devlet katkısı, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak miktarda kesilecek.