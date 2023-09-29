Beyaz eşya, iç tüketimle büyümeye devam ediyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ağustos ayı verilerini açıkladı. Ağustosta 6 ana üründe üretim yıllık yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 797 bin 464 adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında toplam ihracat yüzde 8 düşüşle 1 milyon 934 bin 917 olarak kayıtlara geçti. 6 ana üründe iç satışlar ise yıllık yüzde 18,6 artış gösterdi. Geçen ay ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar da yüzde 1 oranında azaldı. Yılın ocak-ağustos döneminde iç satışlar yüzde 21 oranında artış gösterdi. 8 aylık dönemde üretimde yüzde 0,2 sınırlı artış, ihracat tarafında ise yüzde 10,8 düşüş yaşandı.

Kurutucu satışları ikiye katlandı

Altı ana ürün grubunda yurt içi satışlarını en çok artıran grup yüzde 115 ile kurutucu olurken, en çok azalış gösteren ürün grubu ise yüzde 2,4 ile fırın olarak kayıtlara geçti. İhracat tarafında yıllık bazda en çok artış gösteren grup yüzde 6,3 ile çamaşır makinesi, en çok azalan ürün grubu yüzde 20,6 ile fırın oldu. Üretim bazında; en yüksek artış yıllık bazda yüzde 36,9 ile derin dondurucuda, en fazla azalış yüzde 11 ile bulaşık makinesi grubunda gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Sığın:

Sektör dalgalanmalar karşısında dirençli

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın son üç ayın verileri, genel olarak iç pazarın canlı, ihracatın ise düşük seyrettiğini belirgin olarak ortaya koymasına karşın yılın ilk 8 ayının toplamına bakıldığında, altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışların 21 milyon 564 bin 402 adet olarak gerçekleştiğini ifade etti. Sektörün küresel ve yerel ekonomik dalgalanmalar karşısında dirençli bir performans sergilemeye devam ettiğini belirten Sığın, "Bununla beraber, dış pazarlardaki rekabetçiliğimizi sürdürebilmemiz için sektörümüzün iç pazar dinamizmini, üretim ve istihdam yapısını koruyabilmesinin her geçen gün daha da önemli hale geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk Yatırım: Hisseler için görüşümüz 'nötr'

TÜRKBESD’in açıkladığı ağustos ayı performansını değerlendiren Halk Yatırım araştırma servisi, sektördeki büyümenin yurt içi talep kaynaklı devam ettiğini aktardı. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: “Uygulanmakta olan sıkılaştırıcı para ve mali politikalarına rağmen artan ürün fiyatları karşısında öne çekilen talebin Ağustos ayında da devam ettiğini gözlemliyoruz. İhracat pazarının önemli bir kısmını oluşturan Euro Bölgesi ekonomik aktivitede görülen yavaşlama, sektörün ihracat rakamlarında hissedilmeye devam ediyor.

Açıklanan Ağustos ayı verilerini sektör hisseleri için ‘Nötr’ olarak değerlendiriyoruz. Yurt içi satışlarda talebin güçlü seyretmesini sektördeki şirketlerin faaliyet karlılığına katkısını yılın geri kalanında da devam edeceğini öngörüyoruz. Yurt dışı tarafta ise, jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda yüksek enflasyon ortamının devam etmesi gibi unsurların ihracat tarafında baskı unsuru olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”