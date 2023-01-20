Bimed, ihracat hedefini “yeni yatırımıyla” büyütecek

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren ve ürünlerini 75 ülkeye ulaştıran Bimed, 2023 yılında yeni yatırımlarıyla beraber ihracattan daha fazla gelir elde etmeyi bekliyor. Yaklaşık 300 milyar liralık yatırımla İstanbul Hadımköy'de hayata geçirecekleri yeni fabrika projesinin yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Temmuz-Ağustos ayları gibi tamamlanacak fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını ve medikal bölümünün üretimine eski fabrikada devam edileceğini söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı. Bu fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını ve medikal bölümünün üretimine ise eski fabrikada devam edileceğini söyleyen Mertöz, yatırımların neticesinde büyümenin daha hızlı olacağını aktardı.

Döviz bazlı büyüme hedefi yüzde 20

İhracatta pazarları hakkında bilgi veren Mertöz, ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yaptıklarını belirtti. Savaşın etkisiyle Ukrayna'yla ticaret yapamadıklarını fakat Rusya ile olan ticarette artış yaşandığını ifade eden Mertöz, “Rusya, yüzde 75 ile en fazla artış sağladığımız ülke. İkinci sırada uzak ülke olmasına rağmen yüzde 35'lik artışla Avustralya, üçüncü sırada ise yüzde 25'lik bir artışla Hollanda bulunuyor” dedi.

Mertöz, 2022 yılındaki toplam 57 milyon Euro’luk cironun yüzde 52'sinin elektrik malzemesi olan kablo rakorlarının üretiminden elde edildiğini, 5 milyon Euro’luk cironun da medikal ürünlerden sağlandığını belirtti. Mertöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrik malzemelerinde yüzde 90 ihracatımız varken, medikal ürünlerde yüzde 90 iç piyasaya satış yapıyoruz. Sadece yüzde 10'luk kısım ihracata gidiyor. 2023 yılında yüzde 20'lik bir üretim artışı veya yüzde 20'lik bir döviz bazlı büyümeyi hedefliyoruz.

Dövizin sabit kalması kârlılığı olumsuz etkiledi

Büyüme hedefleri doğrultusunda yapılan yatırımlar için kısmen kendi öz sermayelerini, kısmen de finansman olarak kredileri kullandıklarına değinen Mertöz, “Ama krediye erişimin de oldukça zor olduğunu da belirtmekte fayda var. Maliyetlerimiz 2022 yılında yüzde 15 arttı. Biraz kardan fedakârlık, biraz da verimlilik ve otomasyon sayesinde durumumuzu korumaya çalıştık. Bir miktar karlılığımız düşse de yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi biraz daha bizi umutlandırdı. Fakat dövizin sabit kalması da aleyhimize bir durum oldu. İlk yarıda bütün işletmeci ve üreticiler gibi enerji fiyatlarının artışına bağlı olarak maliyetlerimiz arttı. Dolayısıyla fiyat ayarlamaları yapmak zorunda kaldık. Enflasyon, ham madde artışı ve işçilik maliyetleri bizim dengemizi bozuyor ve bu durumu müşteriye ifade etmek daha da zor hale geliyor. Ancak, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız. Pazardaki enflasyonu dikkate alarak yüzde 100’ün üzerinde zam yapacağız” diye konuştu.

Medikale yapacağı yatırımla 20 milyon dolarlık ithalatı bitirecek

Medikal sektörüne bu yıl yatırım yapmayı planladıklarının altını çizen Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “İlaç fabrikalarına çalışıyoruz, özellikle akciğer hastalarının kullandığı inhaler cihazı konusunda çok iddialıyız. Şu anda 3-4 farklı inhaler cihazını ilaç fabrikalarına vermekteyiz. Bunun devamı gelecek. İnhaler cihazlarının benzerlerini ilaç fabrikalarıyla beraber yapmak, bunun ithalatını da azaltmak veya yok etmek de bizim politikalarımız içinde yer alıyor. Bugün 20 milyon dolara yakın ithalat var. 2023’te medikal sektörümüze yatırımlar yaparak ithalatın tamamını engellemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TOGG’un yerlilik oranını artırmaya talip

Elektrikli araçların önem kazandığını, bu nedenle elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların tahliye valflerini üretmeye başladıklarına dikkat çeken Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, bazı Avrupa markalarına ürettikleri gibi, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’daki tahliye valflerini de kendilerinin üreteceğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğinin de altını çizdi.