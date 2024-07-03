Bir dönem Tadelle'nin de sahibiydiler... İlaç devini mirası paylaşamayan kardeş kavgası batırdı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Toksöz Grup'un veliahtlarından Zafer Toksöz, sahibi olduğu Arven İlaç AŞ, Verano İlaç AŞ ve Montero Gıda AŞ için konkordato talep etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şirketlerin mali darboğaza düşmesinin gerisinde iki kardeş arasındaki miras paylaşım kavgasının olduğuna vurgu yapıldı.

Toplam borç 1.2 milyar lira

Dava dosyasına göre geçen yıl 1 milyar lira ciro elde eden şirketlerin toplam borcu ise 1.2 milyar lira. Yapılan başvuruda üç şirketin yanı sıra Zafer Toksöz için de konkordato talep edildi. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine dün kararını verdi.

3 aylık mühlet verildi

Mahkeme, 3 şirket ve Zafer Toksöz için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte şirketler olası bir haciz işlemine karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme, 400 kişinin çalıştığı şirketlerin faaliyetlerinin denetimi için de Naci Uzunok, Doç.Dr. Mehmet Ertan Yardım ile Mehmet Semih Aydın'ı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

250 milyon dolarlık miras kaldı

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Arven İlaç’ın yaşadığı mali darboğazın gerisinde Ahmet Toksöz ile Zafer Toksöz kardeşler arasında birkaç yıldır yaşanan anlaşmazlık yer alıyor. Dosyada yer alan bilgilere göre, anne Sebahat Toksöz’ün 3 yıl önce vefatı ile birlikte 250 milyon dolarlık bir miras kaldı.

Yali da kaldı İsviçre bankalarında para da

Anne Toksöz’ün İsviçre bankalarında bulunan 32 milyon dolar para, İstinye’de 100 milyon dolarlık gayrimenkul, Zorlu Center’da bulunan 100 milyon TL’lik lüks daire, 100 milyon dolara satışa konulan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı, kendisinden geriye kalan varlıklar arasında yer alıyor.

Dava dosyasında Ahmet Toksöz’ün, anneden kalan mirastan daha fazla pay alabilmek için varlıkların paylaşımı konusunda zorluk çıkardığı öne sürülerek “Amacı, müvekkil Zafer Toksöz’ü ve şirketlerini sıkıştırarak mal almaya çalışmak iddiasında bulunuldu.

Ünlü çikolata markası Tadelle’nin de sahibiydi

Temeli yarım asır önce baba Erol Toksöz tarafından atılan holdingin, en köklü şirketlerinden biri Sagra Gıda’ydı. Şirket, Tadelle markası ile çikolata sektöründe güçlü bir konumdaydı. Sagra, 3 yıl önce OYAK’a satılmıştı.