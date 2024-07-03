Enflasyon ne zaman açıklanacak? Sadece saatler kaldı... 6 aylık enflasyon belli oldu mu?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'nda. TÜİK, bugün enflasyon oranlarını açıklayarak sadece emekli maaş zamlarını belirlemiş olmayacak aynı zamanda engelli bakım aylığı, kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti ve kira zam oranı gibi kalemleri de yeniden şekillendirecek. Peki tüm Türkiye'yi ilgilendiren enflasyon saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi 2024 yılında ne kadar oldu? İşte tüm detaylar....

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü resmen duyurulacak. Açıklanacak enflasyon rakamlarıya birlikte onlarca kalemde de yeni artışlar yaşanacak.

ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜFE ve ÜFE gibi endeksler kullanılarak ölçüen enflasyon, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10.00'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesinde açıklanacak veriler öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024

Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

ENFLASYON NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Enflasyon, belirli bir dönemdeki mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanır ve genellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) gibi endeksler kullanılarak ölçülür. TÜFE, tüketicilerin belirli bir mal ve hizmet sepetine ödediği fiyatların zaman içindeki değişimini yansıtırken, ÜFE üreticilerin satış fiyatlarındaki değişiklikleri gösterir. Enflasyon oranı, önceki dönemin fiyat düzeyi ile mevcut dönemin fiyat düzeyi arasındaki yüzdelik fark olarak hesaplanır ve bu oran, ekonomideki talep ve arz dengesizlikleri, maliyet artışları, para arzındaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir.

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

6 aylık enflasyon öncesinde 5 aylık enflasyon rakamlarında yüzde 22,72'lik bir rakam ortaya çıkmıştı. Artık sadece Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması kaldı. Ekonomistlerin tahminlerine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,28 oldu. Böylelikle 6 aylık enflasyon verisinin de yüzde 25 olması bekleniyor. Kesin sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.