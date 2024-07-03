Evde bakım maaşı zammı 2024 Temmuz ne kadar ? Yeni evde bakım parası zammı belli oldu mu?

Evde bakım maaşı 2024 zammı ne kadar oldu? TÜİK tarafından nflasyon rakamlarının açıklanmasıyla evde bakım parası da ortaya çıkıyor. Haziran ayındaki veriyle birlikte 6 aylık enflasyon verileri belli oldu. Buna göre, çalışan memur, memur emeklisi ve emekli zammı ile birlikte evde bakım desteği ücretleri de arttı. Bu noktada ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler, "Yeni evde bakım maaşları ne kadar, evde bakım maaşı zammı Temmuz ne kadar oldu" gibi soruları masaya yatırıyor. İşte güncel zamlı evde bakım parası....

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI TEMMUZ NE KADAR 2024?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur maaşına yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YILDA KAÇ KEZ ZAM YAPILIR?

Evde bakım maaşı, Türkiye'de sosyal hizmetler kapsamında bakıma muhtaç engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen kişilere verilen bir ödemedir. Bu maaş, genel olarak yılda iki kez zamlanmaktadır. Bu zamlar, Ocak ve Temmuz aylarında yapılmakta olup, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirlediği enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca, hükümetin ekonomik politikalarına ve bütçe olanaklarına bağlı olarak ek zamlar da yapılabilmektedir.

YENİ EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR?

Memur maaşlarına yapılacak zammın ardından, evde bakım yardımı da aynı oranda artırılacaktır. Şu anda, evde bakım yardımı aylık olarak 7608,77 lira olarak ödenmektedir. Eğer memur maaşlarına yüzde 20 zam yapılırsa, evde bakım yardımının 9130 lira seviyesine çıkması beklenmektedir. Kesin rakamlar enflasyon açıklandıktan sonra paylaşılacaktır.

EVDE BAKIM PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Evde bakım parası alabilmek için öncelikle bakıma muhtaç kişinin en az %50 engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. Ayrıca, bakımı üstlenen kişinin SGK'ya prim borcunun bulunmaması ve hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranmaktadır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılmalıdır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan kişilere evde bakım maaşı bağlanır ve düzenli aralıklarla kontrol edilerek yardımların devam edip etmeyeceği belirlenir.