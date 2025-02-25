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Bir ilde Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!

Konya'da ekmek ve Ramazan pidesine zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 11 TL'ye, Ramazan pidesi ise 18 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
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Bir ilde Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
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Ramazan ayına kısa bir süre kala, Konya'da ekmek ve Ramazan pidesine zam yapıldığı duyuruldu. 200 gramlık ekmek, 9 TL'den 11 TL'ye yükseldi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 15 TL'ye satılan 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 18 TL'ye çıktı. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, zammın temel sebebinin artan girdi maliyetleri olduğunu belirtti.

200 gram ekmek 11 liradan satılacak

Vedat Honça, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretteki yükseliş ve diğer maliyet artışlarının ekmek fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirterek, “Ekmek maliyeti Tespit Komisyonu’nun 24 Ocak 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, 200 gram ekmeğin 11 liradan satılması oy birliğiyle kararlaştırıldı” dedi. Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

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