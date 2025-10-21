Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sigara fiyatlarına yeni bir zammın daha geldiğini duyurdu.

Dündar, "Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak TT sigara grubunun güncel fiyat listesini paylaştı.

Yapılan son artışla birlikte, TT grubunun en ucuz sigarası olan Medley, MMC ve Hazar gibi markaların fiyatı 87 TL'ye yükseldi.

Daha lüks segmentteki bazı ürünlerin fiyatı ise 105 TL’ye kadar çıktı.