  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bir sigara grubuna daha zam geldi
Takip Et

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara fiyatlarındaki artış dalgası devam ediyor. Geçen hafta Imperial Tobacco grubuna gelen zammın ardından, bu kez TT sigara grubuna da fiyat artışı yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Takip Et

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sigara fiyatlarına yeni bir zammın daha geldiğini duyurdu.

Dündar, "Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanarak TT sigara grubunun güncel fiyat listesini paylaştı.

Yapılan son artışla birlikte, TT grubunun en ucuz sigarası olan Medley, MMC ve Hazar gibi markaların fiyatı 87 TL'ye yükseldi.

Daha lüks segmentteki bazı ürünlerin fiyatı ise 105 TL’ye kadar çıktı.

Görüşmeler başlıyor: 2026 yılı için asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Görüşmeler başlıyor: 2026 yılı için asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Gündem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş sabaha karşı depremle sarsıldıAFAD duyurdu: Kahramanmaraş sabaha karşı depremle sarsıldıGündem
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 21 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 21 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
9 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri9 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Mutfak sektörüne 400 milyon Euro'luk sipariş
Mutfak sektörüne 400 milyon Euro'luk sipariş
Büyüyen pazarlar Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, sektöre fırsat sunuyor
Büyüyen pazarlar Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, sektöre fırsat sunuyor
Dolarizasyon eğilimi son 1.5 ayda hız kazandı
Dolarizasyon eğilimi son 1.5 ayda hız kazandı
Kakao fırtınası tersine döndü
Kakao fırtınası tersine döndü
OSBÜK/Kütükcü: Üretimin güçlü kasını korumalıyız
OSBÜK/Kütükcü: Üretimin güçlü kasını korumalıyız