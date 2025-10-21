  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Kahramanmaraş sabaha karşı depremle sarsıldı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş sabaha karşı depremle sarsıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş sabaha karşı depremle sarsıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, bu sabaha karşı depremle sallandı.

Saat 05.05'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 05.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü ve sarsıntı yerin 4.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

