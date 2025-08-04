Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Sigaraya bir zam daha geldi. Philip Morris grubuna ait sigara markalarında fiyat artışına gidildi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
JTI, BAT ve Imperial Tobacco grubuna gelen sigara zamlarının ardından bugün bir zam haberi de Philip Morris grubundan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris grubu ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını duyurdu.
Yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 90 liraya çıkarken, en yüksek sigara fiyatı ise 120 lira oldu.
İşte güncel fiyatlar
PARLIAMENT Night Blue Pack / Long (Uzun) 100 TL
PARLIAMENT Aqua Blue Slims 100 TL
PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 95 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 94 TL
MARLBORO Red Long 97 TL
MARLBORO Red / Touch 95 TL
MARLBORO Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White 95 TL
MARLBORO EDGE 93 TL
MARLBORO EDGE Slims 92 TL
MARLBORO EDGE Blue / Sky 90 TL
MURATTI 92 TL
MURATTI BLU 91 TL
LARK 91 TL
CHESTERFIELD 90 TL
L&M 90 TL
MARLBORO ROLL 50 120 TL
Sarmalık Kıyılmış Tütün