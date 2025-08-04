Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar

JTI, BAT ve Imperial Tobacco grubuna gelen sigara zamlarının ardından bugün bir zam haberi de Philip Morris grubundan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris grubu ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını duyurdu.

Yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 90 liraya çıkarken, en yüksek sigara fiyatı ise 120 lira oldu.

İşte güncel fiyatlar

PARLIAMENT Night Blue Pack / Long (Uzun) 100 TL

PARLIAMENT Aqua Blue Slims 100 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 95 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 94 TL

MARLBORO Red Long 97 TL

MARLBORO Red / Touch 95 TL

MARLBORO Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White 95 TL

MARLBORO EDGE 93 TL

MARLBORO EDGE Slims 92 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky 90 TL

MURATTI 92 TL

MURATTI BLU 91 TL

LARK 91 TL

CHESTERFIELD 90 TL

L&M 90 TL

MARLBORO ROLL 50 120 TL

Sarmalık Kıyılmış Tütün