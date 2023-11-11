BIST 100’ün fiyat/kazanç oranı ne diyor?

PİYASANIN İÇİNDEN - Üzeyir Doğan

Endekste yükselişi sınırlayan ana sektör ise bankacılık endeksi oldu. Haftaya yükselişle başlayan bankacılık endeksi haftanın geri kalanında satışlarla devam etti. Hafta sonuna doğru dengelenmenin görüldüğü bankacılık endeksi, performansıyla gelecek hafta Borsa İstanbul’un yönünü belirlemeye aday gibi duruyor. Yaşanan düşüşte enfl asyon muhasebesi ile ilgili sektöre dayandırılan haber akışları etkili oldu. Gelecek hafta bankacılık endeksinin tepki hareketine katılması BIST 100 endeksinde yeni bir yükseliş yaşanmasını sağlayabilir. Bankacılık dışında dalgalanmalar yaşansa da görece diğer birçok endeksin geçtiğimiz hafta yukarı yönlü isteği teyit etiğini söyleyebiliriz.



BIST 100 endeksi hafta içinde geçtiğimiz hafta başındaki açılışla birlikte ekim ayında başlayan düşüş trendini kırdı ve sonrasına hafta boyunca buranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek olumlu bir görünüm oluşturdu. Endeksin kısa vadede 7.800 üzerinde tutunmasını olumlu bulmakla birlikte yukarıda 8.080 seviyesinin aşılması, yukarı yönlü hareketin hız kazanmasına neden olabilir. Bu nedenle hafta içinde izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak. Şirketlerin üçüncü çeyrek sonuçları geride kaldı. Açıklanan sonuçlara baktığımızda genel anlamda verimli bir sezon geçtiğini söylemek mümkün. Birçok şirket pozitif olan beklentilerinden daha güçlü finansal sonuç açıklarken, hem Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş hem de açıklanan kârların etkisi ile BIST 100’ün fiyat kazanç oranı ekim ayında ulaştığı 8,5 civarından 6,5 civarına kadar geriledi. Düşen çarpanlara ilave olarak son haftalarda CDS primlerinde de anlamlı bir düşüş gördük. Bu durum Borsa İstanbul’da potansiyel yeniden artıran bir durum. 6,5 civarındaki fiyat/kazanç oranı BIST 100’de son yıllarda 2008 krizi ve bu yıl seçim öncesi dönemde kısa vadeli olarak aşağı yönlü ihlal edilen seviyeler. Mevcut durumda BIST 100’ün bir kez daha bu çarpan seviyelerinin altında kalıcı bir hareket yapma ihtimalini düşük olarak görüyoruz. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Borsa İstanbul’da yukarı yönlü potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz.