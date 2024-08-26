Bitcoin 65 bin doları gördü

Kripto para birimi bugün yüzde 1,2 artışla 65 bin 30 doları test etmesinin ardından 64 bin dolara çekildi.

Bloomberg'in aktardığına göre, Bitcoin geçen hafta yüzde 7,4 ile Temmuz ortasından beri en büyük yükselişi kaydetmişti.

Powell’ın mesajıyla spot bitcoin ETF’lerine 252 milyon dolarlık giriş yaşandı

Fed Başkanı Jerome Powell geçen Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada 23 yılın zirvesindeki faizleri indirmeye hazır oldukları mesajı vermişti. Bloomberg verilerine göre, Powell’ın mesajıyla spot bitcoin ETF’lerine 252 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bu bir aydan uzun sürenin en büyük girişi olarak kayda geçti. Fonlara giriş böylece 7 gün üst üste devam etti.

Blok zinciri danışmanı Venn Link Partners’ın kurucusu Cici Lu McCalman “Tüm gözler Fed’de. Eylül ayında gerçekleşecek faiz indirimi bitcoini destekleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Spot ether ETF’lerinden ise 23 Ağustos’ta çıkış yaşandı. Ether bugün yüzde 1,7 civarında düşüşte.