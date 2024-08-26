  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bitcoin 65 bin doları gördü
Takip Et

Bitcoin 65 bin doları gördü

Kripto para birimi Bitcoin, ETF’lere artan talep ve Fed’in para politikasını gevşeteceğine dair beklentiyle yaklaşık 3 haftada ilk kez 65 bin dolara yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin 65 bin doları gördü
Takip Et

Kripto para birimi bugün yüzde 1,2 artışla 65 bin 30 doları test etmesinin ardından 64 bin dolara çekildi.

Bloomberg'in aktardığına göre, Bitcoin geçen hafta yüzde 7,4 ile Temmuz ortasından beri en büyük yükselişi kaydetmişti.

Powell’ın mesajıyla spot bitcoin ETF’lerine 252 milyon dolarlık giriş yaşandı

Fed Başkanı Jerome Powell geçen Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada 23 yılın zirvesindeki faizleri indirmeye hazır oldukları mesajı vermişti. Bloomberg verilerine göre, Powell’ın mesajıyla spot bitcoin ETF’lerine 252 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bu bir aydan uzun sürenin en büyük girişi olarak kayda geçti. Fonlara giriş böylece 7 gün üst üste devam etti.

Blok zinciri danışmanı Venn Link Partners’ın kurucusu Cici Lu McCalman “Tüm gözler Fed’de. Eylül ayında gerçekleşecek faiz indirimi bitcoini destekleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

 Spot ether ETF’lerinden ise 23 Ağustos’ta çıkış yaşandı. Ether bugün yüzde 1,7 civarında düşüşte.

Toplam arz nedir? Toplam arzın belirleyici faktörleri!Toplam arz nedir? Toplam arzın belirleyici faktörleri!Ekonomi

 

Ekonomi
İhracatçılardan ayçiçeği yağında GDO’lu tağşiş uyarısı
İhracatçılardan ayçiçeği yağında GDO’lu tağşiş uyarısı
Prof. Dr. Hakan Kara: Bunlar iyi günlerimiz!
Prof. Dr. Hakan Kara: Bunlar iyi günlerimiz!
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihracatı
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihracatı
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarlarında değişiklik
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarlarında değişiklik
Merkez'in rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar eridi
Merkez'in rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar eridi
Blockchain dünyası İstanbul’da bir araya geliyor
Blockchain dünyası İstanbul’da bir araya geliyor