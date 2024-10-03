Bitcoin, ekim ayına düşüşle başladı

Investing'in haberine göre, Bitcoin, jeopolitik risklerin etkisiyle ekim ayına düşüşle başladı.

Bitcoin, Ekim'e düşüşle başladı

Tarihsel veriler, Bitcoin’in Ekim aylarında ortalama %23’lük bir kazanç elde ettiğini gösteriyor. Bitcoin, son 11 yılda sadece iki Ekim ayını kayıpla kapattı. Diğer dikkat çeken bir not da Bitcoin’de boğa sezonlarının çoğunlukla Ekim ayında başlamasıydı. Bu yıl için de mevcut gelişmelere bağlı olarak beklenti yüksekken Bitcoin, yeni aya 64.000 dolardan 60.000 dolar sınırına kadar düşerek %6 bandında bir kayıpla başladı. Piyasa değeri yüksek diğer kripto para birimleri de hafta içinde %8-%10 bandında kayıplar gördü. Bu haftaki düşüş eğilimi kripto vadeli piyasasını da derinden etkiledi. CoinGlass verileri, bu düşüşlerin 450 milyon doların üzerinde alım (long) pozisyonların tasfiyesine yol açtığını gösterdi.

Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve jeopolitik riskler piyasayı sarstı

Kripto piyasasındaki ani düşüşün ana nedeni olarak Orta Doğu’da savaşın daha geniş bir alana yayılma riski gösteriliyor. İran'ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği füze saldırıları ve İsrail’in buna misilleme yapma olasılığı, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Bu gelişmeler, özellikle kripto gibi yüksek riskli yatırımlara olan iştahı azalttı. Diğer yandan, bu hafta ABD’de açıklanacak olan istihdam veri seti de fiyatlanan diğer önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. ABD’de 4 Ekim Cuma günü istihdam raporu açıklanacak. Bu verilerin, Fed’in para politikası kararlarına yönelik önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Yatırımcılar, istihdam verilerine göre Fed’in güvercin duruşuna devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

Willy Woo: “Bitcoin soğuma dönemine giriyor”

Popüler Blockchain analisti Willy Woo, Bitcoin'in son piyasa hareketleri hakkında dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Woo, kripto para piyasasının bir sonraki büyük yükseliş hareketinden önce Bitcoin’in 1 ila 3 hafta sürebilecek bir soğuma dönemine gireceğini düşünüyor. Woo’nun tahminlerine göre, Bitcoin’in yükseliş ivmesi, bu süre zarfında duraklayacak ve yılın geri kalanında yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

Woo, Bitcoin'in Ekim ayına her ne kadar geçmişteki performanslarıyla damga vurmuş olsa da, bu yıl “Uptober” rallisinin daha yatay bir hareketle geçebileceğini iddia etti. Küresel ekonomik belirsizlikler ve kripto piyasasında süregelen düzenleyici gelişmelerin Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Woo, yatırımcıların ani yükseliş beklentilerini ertelemelerini öneriyor.