Black Friday’e enflasyon freni

Tüm dünyada yılın en büyük alışveriş kampanyası olarak öne çıkan Black Friday, Türkiye’de yerli markalar tarafında pek de bekleneni veremedi. Artan maliyetler nedeniyle geçen yıllarla karşılaştırıldığında indirim oranlarında daha muhafazakar davranan markaların ciroları yükselse da satış adetleri geçen yılların gerisinde kaldı. Var olan tüketimin 'fiyatlar artacak' beklentisiyle gerçekleştiği bilgisini paylaşan sektör temsilcileri, enerji maliyetleri ve asgari ücret zammının yeni yılla birlikte hazır giyimde yüzde 20’ye yakı fiyat artışına yol açacağını dile getirdi.

“Sepetlerde küçülme var”

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, bu yıl gerçekleşen kampanyada AVM’lerde kapı girişlerinin yüzde 5, ciroların ise yüzde 6,5 arttığını kaydetti. Bu da günlük kapı girişinin 7 milyonu aşması anlamına geliyor. Bunun salgın öncesinin de üstünde olduğunu kaydeden Altaş, ancak adet anlamında aynı artışın yaşanmadığını, sepetlerin küçüldüğünü dile getirdi. Türkiye’nin en yaygın hazır giyim markası LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de, online tarafta kampanya yapmanın daha kolay olması nedeni o tarafın daha hareketli geçtiğini anlattı. Küçük, “Bu sene indirime erken girildi. Oranları artırmak için de çok fazla pay kalmamıştı. O nedenle satışlar normal seyrinde devam etti” diye konuştu. Bünyesinde İpekyol, Machka ve Twist markalarını barındıran Ayaydın – Miroglio Grubu'nun Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise “Artan fiyatlar nedeni ile cirolarımız geçen dönemlerin yukarısında gerçekleşse de adet bazında yüzde 10-15 geride kaldık. Bunun nedeni de yüksek maliyetlerden dolayı geçen yılarda olduğu gibi yüksek indirim oranları uygulamamamız oldu. Evet tutar olarak büyüdük ama adetsel olarak yüzde 10- 15 civarında küçüldük” ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlar öne çekiliyor

Erkek giyim markası Kiğılı da cuma kampanyası yapan başka bir marka olarak öne çıktı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, bu dönemde cirolarda yüzde 100’e varan oranlarda artış yaşadıklarını belirtirken adetlerde ise yüzde 5 civarında düşüş yaşandığını dile getirdi. Oluşan talebin önemli bir kısmının ise fiyatlar yükselecek endişesi ile gerçekleştiğine dikkat çeken Suerdem, “Vatandaşlar, fiyatlar daha fazla artmadan giyecek ihtiyaçlarını öne almaya çalışıyor. Böyle bir algı da var. Yılbaşı dönemi alışverişinin de bu nedenle iyi geçeceğini umuyoruz” dedi.

Yabancı markalarda turist etkisi

‘Cuma alışverişi’ yabancı markalar tarafında ise yabancıların da etkisi ile görece daha iyi geçti. Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati, “Beklentilerimiz dahilinde bir ciro gerçekleşti. Yabancı markalarda turistin etkisini görüyoruz. Yaz aylarında yüzde 60’ı bulan turist oranı yüzde 35’lere geldi. Ancak geçmiş black friday dönemleri kıyaslandığında bir artış söz konusu. Zira geçmiş yıllarda bu oran yüzde 20’yi geçmezdi” şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadeleye katkı

Kampanyalı satışlar online tarafta fiziksel mağazacılığa göre daha pozitif seyretti. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, e-ticaret cirolarının 2021’e göre yüzde 165 artış gösterdiğini belirterek, “Bu yıl ‘Efsane Cuma’nın denk düştüğü 25 Kasım cirolarında 18 Kasım Cuma’ya göre yüzde 184 artış kaydedildi. ‘Efsane Cuma’ haftasındaki artış ise bir önceki haftaya göre yüzde 132 oldu. Kasım ayı indirimleri hem stoklarını eritmek isteyen markalar hem de ihtiyaçlarını daha düşük bütçelerle gidermek isteyen tüketiciler için büyük bir fırsata dönüştü. Markalarımız kasım indirimleri ile enfl asyonla mücadeleye de önemli bir katkı sundu. İndirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hepsiburada'da kasım rekoru kırıldı

Hepsiburada, kasım ayı online satış verilerini paylaştı. 1-28 Kasım tarihleri arasında 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1,7 kat artıran şirket, söz konusu rakamlar rekor kırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada hane bütçelerine bir milyar TL’ye yakın tasarruf sağlandığı belirtilirken, 11 Kasım’da Hepsiburada tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldığı dile getirildi. Müşteriler en çok çamaşır deterjanı, tuvalet kâğıdı, bebek bezi ve çay satın aldı. Giyim kategorisi siparişleri ise üç katına çıktı.