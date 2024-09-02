BMC teşviki sonlandırıldı

MEHMET KAYA / ANKARA

Buna göre, BMC’nin Sakarya Karasu’da Kirpi vb. tekerlekli zırhlı araçlar, lojistik ve özel projelere yönelik araçlar ve bu tür araçlarda kullanılacak sistemler üretimi için 2018/11815 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla verilen proje bazlı teşvik yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca yine BMC’nin 12 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren, Sakarya’daki lokomotif, raylı sistem araçları üretim tesisi yatırımı yürürlükten kaldırıldı.

Öteyandan, BMC’nin aynı gün Sakarya’da Altay Tankı üretiminde kullanılacak tesis için aldığı (Bakanlar Kurulu Karar no: 2018/11814) proje bazlı teşvikin yatırım yeri 7614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Ankara olarak değiştirilmişti. Bu karar halen yürürlükte bulunuyor. Altay Tankı üretimi için BMC, Nisan 2024’te Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’nde yer alan Zırhlı Araç Üretim Tesisi temelini törenle attı. BMC’nin Sakarya’daki diğer zırhlı araçlar üretim projesi teşviki kaldırılmasının ardından, başta Kirpi olmak üzere zırhlı araçlar ve bunlardaki sistemleri nerede üreteceği konusu merak uyandırdı. BMC’nin İzmir’de sivil ve askeri araçları ürettiği tesisi bulunuyor.

İtalya merkezli Eldor Türkiye’nin İzmir’de kurmayı planladığı elektrikli araç batarya şarj ünitesi üretimi tesisi projesi teşvikinin de (Cumhurbaşkanı Kararı no:3692) yürürlüğü durduruldu.

Kaldırılan diğer projeler

• Kayseri’de İpek Mobilya’ya verilen külçe çinko ve sülfürik asit üretimi projesi (Bakanlar Kurulu karar no: 2018/11708)

• Kahramanmaraş’a Ersan Petrol tarafından petrol rafinerisi yapılması projesi (Bakanlar Kurulu karar no: 2018/11716)

• Malatya’ya Atayurt İnşaat tarafından yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretimi projesi (Bakanlar Kurulu karar no:2018/11771)

• Mersin’de CFS Petrokimya tarafından yapılacak polipropilen üretim tesisi projesi (Cumhurbaşkanı Kararı no: 385)

• Denizli’de ZN Çinko Rafineri tarafından yapılacak çinko, kobalt ve kurşun külçe üretim tesisi projesi (Cumhurbaşkanı Kararı no: 7912)

• Adana’da SASA polyester tarafından yapılacak PTA ve polimer/cips üretim tesisinin niteliğini değiştiren karar (Cumhurbaşkanı Kararı no: 7913)

• Kırıkkale’de Safir Tuz tarafından yapılacak saf kurutulmuş vakum tuzu, sodyum hidroksit, sodyum hipoklorit, hidroklorik asit, ferrik klorür üretim tesisi projesi (Cumhurbaşkanı Kararı no: 7914)