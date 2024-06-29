Bodrum kan ağlıyor: Antik Tiyatro'daki konser için 8 bilet satıldı, gece kulüpleri erken kapattı

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bodrum’daki pahalılık ilçedeki iki kazanç kapısına darbe vurdu. Bazı konserler bilet satılmadığı için iptal edildi, 500 kişilik gece kulüpleri müşteri olmaması nedeniyle kapılarını erken kapattı.

"Bodrum diğer sezonlara göre bomboş"

Geçenlerde 13 bin kişilik Antik Tiyatro’da konser vereceği haftalar öncesinden ilan edilen 4 popçudan biri 8, diğeri 12, öteki ikisi de 10’ar adet bilet satabildi.

Organizatörler “Yüksek fiyatlar turisti kaçırdı. Bodrum diğer sezonlara göre bomboş. Kulüpler de kan ağlıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Gece kulüpleri erken kapattı

Geçen hafta Bodrum merkezdeki 450 kişilik bir gece kulübü ‘müşteri yok’ diye erkenden kapattı. Bazı lüks oteller personel çıkarmaya başladı.

"Herkes ilk kez büyük bir zararda"

Temmuz - Ağustos tarihlerinden umut bekleyen bir işletmeci, “O tarihlerde de kazanç gelmezse çoğu yer sezonu zararla kapatacak. Haziran ayından umduğumuzu bulamadık. Herkes ilk kez büyük bir zararda” dedi.