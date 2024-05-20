Bodrum'da sezon başladı, kiralar uçtu: Bazı villaların günlük kirası 1 milyon TL

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası büyük kentlerden çok sayıda göç alan Bodrum’da hem yapılaşma hızı, hem de konut fiyatları bir anda patlama yapmıştı. Bu artış, satılıklarda olduğu gibi sezonluk ev ve villaların kira fiyatlarını da yükseltmişti.

Yaz sezonunun Nisan ayında başladığı Bodrum’da pk de değişen bir şey yok. Gazete Duvar'da yer alan habere göre sezonluk kiralıklarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında bir artış yaşandı. Bu artış bazı bölgelerde ise konutların niteliğine göre yüzde 100’u bile buldu.

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği (BEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Zeki Öztuncay, "Satılık ve kiralık konut fiyatlarına baktığımızda geçen seneye göre enflasyon oranına paralel olarak yüzde 70 civarında fiyat artışları görüyoruz. Ancak çok özel konutlarda yüzde 100’e varan artışlarla da karşılaşmamız mümkün. Burada önemli olan istenilen fiyatlara kiracıların bulunmasıdır. Şu sıralarda bölgemizde kiralamalarda düşüşler yaşanmakta. Bu bağlamda evlerine kiracı veya satıcı çıktığında belirlenen fiyatlar üzerinden indirim yaşanıyor ve uzlaşı yoluna gidiliyor. Fiyat artışlarıyla beraber insanların 4 ay tatil yapma imkanı kalmadı. Bu nedenle 4-5 aylık kiralama talepleri de azaldı. Bu sene her ne kadar fiyatlarda artışlar yaşansa da ev kiralık ev sayısında düşüşler var" diye konuştu.

Atayolu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Kaya, kiralıklardaki artışa enflasyonun direk etki ettiğine dikkat çekti. Yükselen banka faizlerinin direkt olarak alım gücünü zorlaştırdığını belirten Kaya, bu durumun kiralıklarda fırsata dönüştüğünü ifade ederek “Ev sahipleri doğal olarak ev kiralarını aylık ihtiyaçlarını baz alarak yükselen fiyatlara karşı bir direniş psikolojisi içindeler. Bizler hem ev sahibi hem kiracı haklarını eşit şekilde savunmada yükümlüyüz. Kira fiyatlarının artışında en eleştirdiğimiz nokta, artışların biz gayrimenkul uzmanlarının fikri baz alınmadan 'komşum şu fiyata verdi" algısıyla belirlenmesi. Bu noktada bir denetimsizlik hali mevcut" dedi.

'Fiyatlar arttı talep azaldı'

Bu sezon taleplerin az olduğunu söyleyen Kaya, şunları söyledi:

“Tabi Bodrum’da en önemli nokta, yazın gelmesiyle tatil için gelen günlük, aylık ve haftalık, sezonluk taşınmaz kiralamaları. Geçen seneye göre, yazın başında olmamıza rağmen arz çok olsa da talepler düşük. Yaz fiyatları genelde yüksek oluyor, bunun sebebi çoğunlukla kışın boş kalan evlerin yazın açığı kapatması durumu. Ev sahipleri sezonluk evlerini geçen senelerde istedikleri fiyatlara kiralamalar yapabildiler. Bu sene maalesef ekonomi buna pek müsaade etmeyecek gibi görünüyor. Gayrimenkulde kiralamalar mülkün satış değeriyle ölçülür, satış değerleri mülkün konumu, emsalleri, metrekare büyüklüğü, deniz manzarası, denize olan mesafesi gibi durumlar göz önüne alınarak belirlenir. Aynı konumda olan iki gayrimenkul varsayalım, aralarında ciddi fiyat farkları oluşabiliyor, bu da tamamen söz ettiğimiz evin özelliklerinden kaynaklıdır."

"Bir milyona gecelik verilen evler var"

Kaya, Bodrum’da 1 milyona gecelik verilen evlerin olduğunu ve bunun üst segment yapılar olduğunu ifade ederek, “Bodrum genel olarak gayrimenkul satış kiralama olarak en çok tercih edilen üst segment bölgelerden biri. Gecelik 1 milyon liraya kiralanan evler var. Daha yükseğe kiralanan evler de var. Bu tip malikaneler, ultra lüks evler, denize sıfır villalar, kendine özel plajı hatta iskelesi olan evler, 10 bin metrekare içinde çiftlik evleri, belli konseptlere sahip projeler gibi çeşitli yüksek bütçelere hitap ediyor. Bu yüzden gelir düzeyi iyi olanların talebi yüksek. Bu da normal değerde kiralanabilen günü birlik, haftalık veya aylık normal düzeydeki gayrimenkullerinde fiyatlarının artışlarına sebep olabiliyor. Bu durumu halka indirgemek çok doğru olmaz. Bu durum evi bu fiyata kiraya veren ile kiracı olacak kişilerin ekonomik olarak hiçbir sorun yaşamadıkları anlamına gelir. Yani iyi kazanç sağlayan insanlar, böyle yerleri kiralayabiliyor" diye konuştu.

'Fiyatlar arasında çok fark var'

Konuya dair bir açıklamayı da TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir yapmıştı. Hizmet ve fiyat dengesine dikkat çeken Demir, "İnsanların ödedikleri para karşılığında ne gibi hizmet beklediklerine göre fiyatlar değişiyor. Standart 2+1 konaklamayla, kendine özel yüzme havuzu olan, denize sıfır olan veya büyük bir tesisin içerisindeki villa fiyatları arasında çok fark var. Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.