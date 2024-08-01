BofA değerlendirdi: Güçlü dolar, TL için ne kadar riskli?

Bank of America "Küresel Ekonomik Bakış Açısı" raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'yi "politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke" olarak tanımladı.

"Yeni ekonomik program kapsamında Türkiye ekonomisini yeniden dengeliyor, enflasyon düşüyor ve cari açık daha sürdürülebilir seviyelere iniyor" değerlendirmesini yapan BofA, Türkiye'nin ortodoks politikalara doğru kayışının, Gelişmekte Olan Piyasalar içinde çoğu küresel şoka karşı oldukça dirençli olabilecek kendine özgü bir hikaye yarattığını ifade etti.

"Bununla birlikte, bir enerji ithalatçısı olarak petrol fiyatlarına karşı hassasiyet devam etmektedir. ABD politikası seçimlerden sonra küresel petrol fiyatlarını düşürecek şekilde değişirse, hem enflasyon hem de cari işlemler hesabı olumlu etkilenebilir" tespitini yapan BofA, "Daha fazla küresel korumacılığa doğru bir kayma olması durumunda, ABD'nin ihracattaki payı sadece yüzde 6 olduğundan, Türkiye EM'ye kıyasla tarifelerdeki bir artıştan daha az etkilenecektir" dedi.

BofA, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği anlaşması olduğunu ve bunun da bu bölgeden herhangi bir gümrük vergisi uygulanmasını engellemekte olduğunu vurguladı.

"Türkiye, Asya'daki rakiplerine kıyasla jeopolitik avantaja sahip"

Çin'in sadece yüzde 1,2'lik payıyla Türkiye için büyük bir ihracat pazarı olmadığına işaret eden BofA, "Eğer korumacılık, Çin'e yakınlaşma eğiliminin hızlanmasına neden olursa, Türkiye, Asya'daki ihracat rakiplerine kıyasla bölgede jeopolitik bir avantaja sahip olduğu için aslında bundan fayda sağlayabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Güçlü dolar, TL üzerinde baskı yaratabilir"

"Mevcut finansal istikrar programı kapsamında, Türkiye'nin orta vadede Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) almak için daha iyi bir konumda olacağını düşünüyoruz" diyen BofA, "Güçlü bir dolar, Türk Lirası (TL) üzerinde baskı yaratabilir, ancak TCMB'nin mevcut döviz politikası ve yüksek rezerv birikimi göz önüne alındığında, bunu büyük bir risk olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

BofA, ABD'deki politika statükosunun devam etmesinin Türkiye'nin ekonomik görünümü açısından risk oluşturmayacağı görüşünde olduklarını vurguladı.