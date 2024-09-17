BofA’dan TCMB açıklaması: Rezervleri güçlü!

BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e canlı yayınında Berfu Güven'in konuğu oldu. İmamoğlu, TCMB’nin eylül ayı toplantısından faizlerde değişim çıkmayacağını öngördü. Faiz indirimi için erken olduğunu ancak metnin önemli olduğunu belirten İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son metni düşündüğümüzde yavaş yavaş ekonomik faaliyetin soğumaya başladığını okuyoruz. Zaten veride bunlar olmazsa Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlaması mümkün değil. Yazın bir kırılma oldu enflasyonda ama bir kerelik etkiler devreye girdi. Aylık enflasyon bir adım yukarı gitti. Eylül enflasyon oranı önemli. Burada eğitimin destek vereceğini düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında da bir düşüş var bu da yakıt fiyatlarını bir miktar aşağı getirebilir.”

“TCMB'den aralık ayında faiz indirimi bekliyoruz”

“Sanıyorum Merkez Bankası birkaç veri noktası daha görmek isteyecektir. Biz TCMB'den aralık ayında faiz indirimi bekliyoruz. Mart ayında faiz indirimi beklentimizi aralık ayına çekmiştik. Enflasyon beklentimiz de yüzde 42. Veriler bizim beklentimizden çok daha iyi gelirse ilk faiz indirimi kasım da olabilir ama verileri görmek lazım.”

“OVP'deki önemli olan enflasyon”

“OVP'deki büyüme sembolik bir rakam. Önemli olanın enflasyon olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da 'Enflasyonu düşürerek büyüyeceğiz' dedi. Büyümeyi yukarı itmek amacıyla bir faiz indirimi geleceğini sanmıyorum. Mutlaka enflasyon verisinden bir destek görürlerse indireceklerdir. Makro ihtiyatı tedbirler de sıkı tutuyor para politikasını. Bunları da tutmaya devam edeceklerse, bence ana odak noktası normal bir reel faiz ile ama aynı sıklığı koruyarak devam etmek.”

“Vatandaşın inanmak için zaman ihtiyacı var”

"Hanehalkının enflasyon beklentisi çok geriden gelecek çünkü insanlar geçmişe bakarak ileriye bakıyorlar. Zaten geçmişte de enflasyon düşecek deniyordu. Dolayısıyla inanmak için zamana ihtiyaçları var. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil. Mayıs ayında 75'lerden 52'ye geldik. Bunu daha hissedemediler ki hala çok erken. Bence 3 ila 6 ay içinde aşağı doğru bir enflasyon beklentisi olacaktır.”

“Dövizde iç talep daha belirleyici”

“Yabancı fonlarda ağustos ayı genelinde çıkış yaşandı. Üç şeyin bileşeni var orada. Çıkışlar kara pazartesiyle başladı, temmuz sonunda KKM'deki avantajların bitmesi üstüne de Mehmet Şimşek'in istifası söylentileri gelince önemli miktarda çıkış gördük ama şimdi hepsi tekrar eklemek istiyor. Çünkü dedikodular bitti, OVP'ye Cumhurbaşkanı'nın desteğini gördüler. Tekrar carry trade'e giriyorlar. Tahvilde çok fazla talep yok. Yabancı yatırımcı faiz indirimlerine daha fazla yaklaşmak, enflasyonda yumuşak bir görünüm bekliyor.

Lokalde de yüklü miktarda döviz alımı vardı. Onlardan sonra yabancı da girdi. Gerçekten Türkiye'de hanehalkının ve şirketlerin dövize olan talebi çok daha belirleyici. Yabancı fonların poziyonu onların pozisyonundan çok daha küçük. Yabancı da onları takip ediyor. Son dönemde Türkiye'de yerli yatırımcı daha önemli.”

“Merkez Bankası işin başında. Rezervleri de güçlü”

“Yıl sonu dolar/TL'yi 37-38 aralığında bekliyoruz. Önümüzdeki sene için de 45-46 aralığını tahmin ediyoruz. Kur şoku tahmin edilebilir bir şey değil. Anketler çok net resim vermediği gibi anketlerin çok defa yanıldığını da gördük. ABD'de seçimler önemli ama kurda şoka mı dönüşür sanmıyorum. Merkez Bankası işin başında. Rezervleri de güçlü. Oldukça güçlü bir rezerv de biriktirdi. Onun yerli yatırımcı için bir önemi yok. Yerli yatırımcı için kur ne kadar istikrarlı, ekonomi programı devam ediyor mu bunlar önemli.”

“Maliye politikası vergi gelirlerini artırmaya odaklanılabilir”

“Merkez Bankası'na maliye politikalarının da destek vermesini isteriz ama oldukça ciddi mali yükler birdenbire arka arkaya geldi. Orada iyi bir performans var. 2023'te binen yükleri hesaplarsanız, Maliye Bakanlığı çok ciddi yükler almak zorunda kaldı. O tedbirler olmasaydı bütçe açığı çok tehlikeli bir yere gidiyordu. Bunu anlamak lazım. Bütçe açığının kontrol altına alınması gerekiyordu.

Maliye politikasının bu kadar dövülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sonbaharda bir vergi paketi olabilir ama çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Yazın da gördük zaten çıkan paketi. Bence en büyük değişiklik özellikle kayıt dışı sektörlere odaklanmak. Orada daha fazla vergi gelirlerini artırmaya odaklanılabilir."