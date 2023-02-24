Borç altının kamçısı

Evrim KÜÇÜK

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Yani borç tavanı haziran ayına kadar yükseltilmezse, federal hükümetin parası bitebilir, ülke temerrüde düşebilir. Böyle bir senaryonun altına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Bunun yanıtını bulmak için analistler 2011 yılındaki borç krizine dönüp bakmak lazım diyor.

Yaz ortasında temerrüt senaryosu

Bu hafta yayınlanan yeni bir analize göre, Kongre borç tavanını yükseltmemesi halinde ABD'nin büyük olasılıkla yaz ortasında veya sonbaharın başlarında temerrüde düşebileceği uyarısı yapılıyor. Borç tavanı tartışması piyasaları en son Ağustos 2011'de önemli ölçüde etkilemişti. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar anlaşamamış ve limit temerrüde saatler kala yükselmişti. Sonuç olarak, ABD Doları’na yoğun satış gelmiş hisse senetleri zayıflamış, riskli varlıklar olumsuz tepki vermişti.

Benzer bir model tekrarlanabilir

Forex.com kıdemli teknik stratejisti Michael Boutros, altının Haziran ayına yakın yükseleceği ve ardından borç tavanı yükseltildiğinde fiyatların en azından kısa vadede zirve görebileceği benzer bir modelin tekrarlanabileceğini söylüyor.

"Kredi notunun düşmesi veya temerrüde yaklaşılması durumunda altın iyi bir yatırım olacaktır. Ancak bir çözüme ulaşıldığında altında büyük bir satış için dikkatli olunmalı” diye konuşan Boutros, uzun pozisyonlarda hızlı bir tasfiye yaşanabileceğini belirtiyor.

JP Morgan “Altın, Yen, İsviçre Frangı düşünün” diyor

Altın, JPMorgan'ın bu dönemde elde tutulmasını önerdiği varlıklardan biridir. JPMorgan geçen ay bir raporda, "Düzensiz bir borç tavanı dönemi potansiyeli, küresel yatırımcıların ABD'nin varlık sınıflarındaki fazla ağırlıklarını yeniden dengelemesi için başka bir tetikleyici unsur oluşturuyor. Para birimlerini ve Japon Yeni, İsviçre Frangı ve altın gibi değerli metallere yatırım düşünülebilir” demişti.



Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, "Hükümet harcamaları ne zaman gündeme gelirse, altını daha cazip hale getiriyor çünkü nötr bir varlık” açıklamasında bulunuyor.

Fed altında aşağı yönlü momentumu artırdı

Ons altın fiyatı ABD Doları’ndaki hareketlere yön bulduğu bir hafta geçiriyor. Fed'in son toplantısındaki tutanaklarda enfl asyonun yüzde 2 hedefine düşene kadar faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik ortak fikir oluşması altın tarafında düşüş yarattı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, Fed’in şahin tavrının güçlendirdiği doların altın üzerinde aşağı yönlü momentum baskısı oluşturduğunu belirtiyor. Dün 1.820 dolara doğru hareket eden ons altında 1.816-1.800 dolar desteklerinin test edilmesi olasılığı sürüyor. Hansen, buranın altına gevşemelerin 1.788 dolara kadar düşüşü tetikleyebileceği uyarısı yapıyor. Analistler 1.840- 1.842 dolar/ons direnci geçilmediği sürece altında zayıf seyrin süreceğini söylüyor.

Sarı maden, 1.910 dolarla rekor kırmıştı

Kriz döneminde altın, Ağustos ve Eylül 2011'de tırmanışa geçerek ilk kez ons başına 1.900 doları aştı ve ons başına 1.910 dolarla seviyeye ulaştı. Bununla birlikte, borç tavanının nihai çözümü, altının zirveden dönmesine neden oldu. Kıymetli metalin ons başına 1.900 doları geçebildiği bir sonraki sefer Temmuz 2020'ydi.