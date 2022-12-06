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Borsa günü yüzde 0,85 kazançla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 değer kazanarak günü 5.000,14 puandan tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecinin beklenenden daha uzun süre devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 puanın destek, 5.100 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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