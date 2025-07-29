Borsa İstanbul gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjını düşürdü

Gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı düşürüldü. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 10'dan yüzde yüzde 5'e düşürüldü.

Konutta pay dönemi başlatılmıştı

SPK tarafından düzenlenen gayrimenkul sertifikası; ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal değeri eşit sermaye piyasası aracını ifade ediyor.

Alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor

Gayrimenkul sertifikalarının Borsada işlem görmesi ile inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin sermaye piyasasından elde edilecek kaynaklar ile finanse edilmeleri sağlanarak organize konut ve işyeri üretiminin hızlandırılması ve bu çerçevede tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen yatırımcılara alternatif bir yatırım aracının sunulması hedefleniyor.

Gayrimenkul sertifikaları yurt dışında veya yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilebiliyor.