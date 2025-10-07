Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 10.741,77 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,82 ile turizm oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,90 puan ve yüzde 0,06 artışla 10.741,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Turizm sektörü yükseldi, finansal kiralama faktoring düştü

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,82 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 5,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanı sıra Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunum ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de dış ticaret dengesi, tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.

