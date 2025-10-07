Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul, Yayla Enerji paylarına 7 Kasım 2025’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ paylarına b7 Kasım 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E payları 08/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

