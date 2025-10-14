  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borsa sert düştü! Açığa satış önlemi geldi
Takip Et

Borsa sert düştü! Açığa satış önlemi geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün düşüşün yüzde 2'yi aşması üzerine yeni önlem devreye alındı. Açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa sert düştü! Açığa satış önlemi geldi
Takip Et

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Borsanın şampiyonu Fenerbahçe! Yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi olduBorsanın şampiyonu Fenerbahçe! Yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi olduBorsa Haberleri
Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisseBorsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisseEkonomi
Ekonomi
BİSAM Raporu: Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 91 bin lirayı aştı
BİSAM Raporu: Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 91 bin lirayı aştı
Ege’nin yeni sanayi üssü: Soma
Ege’nin yeni sanayi üssü: Soma
Hazine iki tahville 61,1 milyar TL borçlandı
Hazine iki tahville 61,1 milyar TL borçlandı
Fındık üreticisine destek: Tarım Kredi piyasadaki en yüksek fiyatı açıkladı
Fındık üreticisine destek: Tarım Kredi piyasadaki en yüksek fiyatı açıkladı
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Euro toparlanmakta zorlanıyor! Düşüşler devam edecek mi?
Euro toparlanmakta zorlanıyor! Düşüşler devam edecek mi?