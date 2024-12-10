Borsa, Suriye’de iyimserliği fiyatlıyor

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünün başlayacağı inancıyla kasım ayını yükselişle tamamlayan aralık ayına da güçlü başlayan Borsa İstanbul endeksleri Suriye’de 61 yıllık iktidarın devrilmesinin ardından yeni umutlarla yükselişini sürdürüyor. Suriye’de yeniden yapılandırma kapsamında iş imkanlarının artacağı beklentisiyle başta çimento, inşaat ve demir çelik hisselerinde getiriler arttı, taş toprak endeksi yüzde 8,19, metal ana yüzde 4,23, inşaat yüzde 3,36 yükseldi, BİST100 günü yüzde 1,75 getiri ile tamamladı. Henüz çok başında olunması her habere olumlu fiyatlamayla yaklaşan hisse senedi piyasasında gelişmelere göre fiyatlamaların değişmesi beklense de kasım kadar olmasa da bundan sonra yükseliş ağırlıklı dönemin sürmesini bekliyor.

Türkiye hisse senedi piyasaları yükseliş istiyor. Kasımdan önceki aylarda kayıplarıyla öne çıkan borsa endeksleri kasımla birlikte yeniden yönünü yukarıya çevirdi ve neredeyse her gelişmeyi olumlu fiyatlamayı da seviyor. Önümüzdeki günlerde en önemli fiyatlama Suriye’de sürecin ve müzakerelerin nasıl ilerleyeceğinin takip edilmesi olacak. Türkiye piyasaları için öncelikle çatışmaların sona ermesi olumlu olurken hem ülkenin yeniden inşa edilmesinde şirketlerin görev alması, hem de Suriye’de operasyonları bulunan halka açık şirketleri pozitif etkileyecek. Çok olası olmasa da Suriyeli mültecilerin geri döneceğini bekleyenler de var. Piyasa analistlerine göre Borsa İstanbul’da sektörel etkiler olarak taş toprak, inşaat, enerji, inşaat malzemeleri, demir çelik üreticileri öncelikli olumlu etkilenecek ikincil olarak gıda, içecek ve lojistik, ulaştırma sektörlerini öne çıkacak. Suriye meselesinde önümüzde uzun bir süreç olduğu için piyasanın asıl katalizörünün ise Merkez Bankası’nın faiz indirimleri olacak. Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’in 250 baz puanın altında fiyatlanmaya devam etmesi de oldukça önemli.

Tavan olan hisseler işbirliği bekliyor

Suriye’deki değişen durum haftanın ilk işlem günü beklendiği gibi çimento, inşaat, demir çelik üreticileri ile bölgede faaliyetleri olan şirketleri olumlu etkiledi. Endekslerde çimento hisselerinin bulunduğu taş toprak endeksi yüzde 8,19, metal ana sanayi yüzde 4,23, inşaat yüzde 3,36, sanayi endeksi yüzde 2,77 yükseldi. Hisselerde ise tavan seviyeler görüldü. Çimsa yüzde 10, Kaleseramik yüzde 10, Konya Çimento yüzde 9,98, Limak Doğu Anadolu Çimento yüzde 9,95, Oyak Çimento yüzde 9,93 yükselişle tavan yaparken, Alfa Solar yüzde 9,92, Astor Enerji yüzde 8,83, Göltaş Göller Bölgesi Çimento yüzde 7,67, Kardemir yüzde 6,76, Kocaer Çelik yüzde 5,7, Sabancı Holding yüzde 4,89, Enka İnşaat yüzde 4,75, Vestel yüzde 4,64, Erdemir yüzde 4,17 yükseldi. BİST100’deki yükselişe en büyük katkı ise Sabancı Holding, Erdemir, Akbank, Bim, Astor Enerji ve Oyak Çimento’dan geldi.

Borsa İstanbul endekslerindeki olumlu hava sabah saatlerinde bankacılık endeksine yansımadı. Son bir buçuk aydır yükselen bankacılık endeksi sabahki negatifliğini öğleden sonra geride bıraktı ve bankacılık endeksinde de yükseliş yüzde 1,65 buldu.

Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi dün yüzde 42,35’e yükselirken 5 yıllık tahvil faizi yüzde 33,82’ye çıktı, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 29,97’ye ulaştı. Gram altın fiyatları yüzde 1,4’e yakın yükselişle 2985 lira seviyesine gelirken Türk Lirası dolar ve Euro karşısında yatay bir seyir izledi.

ABD ile ilişkilerde umudu da etkili

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru şunları söyledi: “Son haftalarda gelen bi çok haber borsa lehine oldu. Faiz indirim beklentileri, açığa satış yasağının kalkıyor olması gibi konular zaten bizi 8.600’den 10.000’e getirdi, bir de ucuzluk hikayesi var. 4 - 5 aydır borsa düşerken zaten herşeyin fiyatının arttığını takip ettik. Ben şimdi önümüzdeki bir ayda geçtiğimiz 1 ay olduğu gibi yükseliş beklemiyorum yani daha ayakları yere basan ama yeşil ağırlıklı bir piyasa ile devam. Öte yandan öncelikle kuzeyde savaş bitiyor olması ve bölgede operasyonu olan bir çok halka açık şirket olması önemli. İlk aklıma gelenler Enka İnşaat, Tekfen, Anadolu Efes, Aksa Enerji, Türk Traktör, Otokar, Zorlu Enerji gibi şirketler var. Tabii ki THY, Pegasus ve Tav Havalimanları pozitif etkilenecek. Suriye’nin yeniden inşasında Türk şirketleri öne çıkabilir. Kuzey Irak bölgesi en önemli ihracat bölgemiz, Suriye de süreçte buna yakın hale gelecektir. Orta uzun vade fiyatlamalarda etkili olur. Ama en önemlisi ABD’de devir teslimden sonra ilk 5 ziyaretten biri Türkiye’ye olabilir. Ya da biz yakın dönemde Beyaz Saray’a gidebiliriz. Yani diyorum ki ABD-Türkiye ilişkileri açısından iyi bir dönem geliyor. Ve bizim borsamız en çok bunu fiyatlamayı seviyor.”

Yılın ilk yarısı 13-14 bin seviyesi görülebilir

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, fiyatlamayı son dönemde olanlardan ayırmadığını belirterek şunları söyledi: “Ben açıkçası, iç siyasetteki son gündemin, faiz indirim beklentileriyle birleşmesi, kasım ayındaki iyi performansın aralık ayında da devamını destekliyor. Bu nedenle ben erken fiyatlamadan ziyade daha önce başlayan fiyatlamanın içinde olduğumuzu düşünüyorum, belki şekil değiştiriyor, önce mali sektör, sonra sanayi ve tüketime dayalı sektörler gibi. Sonuç itibariyle 10,200-10,500 bandında yıl kapanışı mümkün, ben yılın ilk yarısında 13-14,000 görülebileceğini, yılın ikinci yarısında ise daha sorunlu bir dönem yaşanabileceğini düşünüyorum.”