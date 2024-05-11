Borsa'da çöküş sürüyor: Beşiktaş hissesinde neler oluyor? Beşiktaş hissesi çakıldı
Borsa İstanbul'da Beşiktaş hisselerindeki düşüş sürüyor. 13. günde de hisseler çakıldı. Beşiktaş'ın hissesi 22.82 liraya kadar geriledi.
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Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü hisselerinden olan Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'nin hisseleri tepetaklak oldu. 19 Nisan'da 89.75 liradan tarihi zirvesini gören hisseler 13 gün boyunca aralıksız düştü.
Beşiktaş hisseleri 22.82 liraya kadar geriledi. Düşüşle birlikte hissedeki değer kaybı ise yüzde 74'ü gördü.
Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ın hisselerindeki düşüş de gündem olmaya devam ediyor.