Borsada halka arz rüzgarı esti: Fon miktarı 57,4 milyar lira oldu

Borsa yatırımcısı 2024’e hızlı başlangıç yaparken, yılın ilk aylarındaki enflasyon üzerindeki kazançlar dikkat çekti. Borsadaki yükseliş bir süre dalgalı seyrine devam ettirse de özellikle halka arz tarafında yatırımcı ilgisi sürdü.

2024 yılında 33 halka arz gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün verdiği bilgilere göre son 3 yılda 127 şirket halka arz edilirken, bu şirketler piyasadan yaklaşık 156 milyar lira fon sağladı. 2024 yılında halka arzı tamamlanan 33 şirketin ise piyasadan sağladığı fon miktarı ise 57,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

En çok katılım Altınay Savunma’da gerçekleşti

Halka arzı tamamlanan 33 şirkete bakıldığında, en yüksek katılım 3.627.803 ile Altınay Savunma’da gerçekleşti. Altınay Savunma’yı 3.627.803 katılım ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji takip etti. Mogan Enerji ise 3.502.171 katılım ile en çok yatırımcının katıldığı 3. halka arz olarak kayıtlara geçti.

2024 yılındaki halka arzlarının performansı

Geçtiğimiz hafta işlem görmeye başlayan Sümer Varlık (SMRVA) halka arzından bu yana yatırımcısına yüzde 16’lık bir getiri sundu. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta işleme başlayan Çağdaş Cam (CGCAM) ise yatırımcısına şu ana dek yüzde 49’luk bir getiri sağladı.

Midas'ın derlemesine göre, 2024’te halka arz olan diğer şirketlerin, halka arz tarihlerinden, 24 Aralık 2024 kapanışına kadar olan getiri oranları ise şöyle gerçekleşti:

Odine Solutions (ODINE) % 323

Efor Çay (EFORC) % 257

Altınay Savunma (ALTNY) % 165

Pasifik Teknoloji (PATEK) % 155

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) % 93

DCT Trading (DCTTR) % 90

Alves Kablo (ALVES) % 83

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) % 63

Gündoğdu Gıda (GUNDG) % 56

Altınkılıç Gıda (ALKLC) % 51

Kıraç Galvaniz (TCKRC) % 41

Oba Makarnacılık (OBAMS) % 30

Artemis Halı (ARTMS) % 24

Horoz Lojistik (HOROZ) % 24

Durukan Şekerleme (DURKN) % 5

Binbin (BINBN) % 0

Hareket Kontrol Teknolojileri (HRKET) % 0

Yiğit Akü (YIGIT) %-2

Rönesans GYO (RGYAS) % -7

Özyaşar Tel (OZYSR) % -8

Ahes GYO (AHSGY) % -12

Bahadır Kimya (BAHKM) % -12

Mogan Enerji (MOGAN) % -13

Özata Denizcilik (OZATD) % -17

Bor Şeker (BORSK) % -17

Cem Zeytin (CEMZY) % -21

Seğmen Gıda (SEGMN) %-21

IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) % -22

Lila Kağıt (LILAK) % -35

Koç Metalurji (KOCMT) % -38

Koton (KOTON) % -38